Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО

Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО
Прикордонники Волинського загону отримали від благодійників безпілотник та три водоочисні станції.

Подарунки охоронцям кордону передав президент фонду «Сучасна Україна» Володимир Гавриш разом з очільником Волинської ОВА Юрієм Погуляйком, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Потужний та багатофункціональний квадрокоптер DJI Matrice 30 Т охоронці кордону застосовуватимуть для моніторингу українсько-білоруської ділянки держрубежу. А портативні водоочисні станції ТМ «Формула води» зможуть забезпечити питною водою військовослужбовців підрозділів, які виконують бойові завдання в польових та надзвичайних умовах.
Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО

«Я почуваю особливу відповідальність за Волинь, адже народився і виріс у Нововолинську, тому значна частка допомоги, яку ми залучаємо, завжди лишається тут. Зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення офіційно фонд передав волинським прикордонникам спец обладнання та іншої допомоги на понад мільйон гривень», - каже Володимир Гавриш.
Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО
Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО

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Теги: Волинь, прикордонники, благодійність
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