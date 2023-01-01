Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Прикордонники Волинського загону отримали від благодійників безпілотник та три водоочисні станції.
Подарунки охоронцям кордону передав президент фонду «Сучасна Україна» Володимир Гавриш разом з очільником Волинської ОВА Юрієм Погуляйком, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Потужний та багатофункціональний квадрокоптер DJI Matrice 30 Т охоронці кордону застосовуватимуть для моніторингу українсько-білоруської ділянки держрубежу. А портативні водоочисні станції ТМ «Формула води» зможуть забезпечити питною водою військовослужбовців підрозділів, які виконують бойові завдання в польових та надзвичайних умовах.
«Я почуваю особливу відповідальність за Волинь, адже народився і виріс у Нововолинську, тому значна частка допомоги, яку ми залучаємо, завжди лишається тут. Зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення офіційно фонд передав волинським прикордонникам спец обладнання та іншої допомоги на понад мільйон гривень», - каже Володимир Гавриш.
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Подарунки охоронцям кордону передав президент фонду «Сучасна Україна» Володимир Гавриш разом з очільником Волинської ОВА Юрієм Погуляйком, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Потужний та багатофункціональний квадрокоптер DJI Matrice 30 Т охоронці кордону застосовуватимуть для моніторингу українсько-білоруської ділянки держрубежу. А портативні водоочисні станції ТМ «Формула води» зможуть забезпечити питною водою військовослужбовців підрозділів, які виконують бойові завдання в польових та надзвичайних умовах.
«Я почуваю особливу відповідальність за Волинь, адже народився і виріс у Нововолинську, тому значна частка допомоги, яку ми залучаємо, завжди лишається тут. Зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення офіційно фонд передав волинським прикордонникам спец обладнання та іншої допомоги на понад мільйон гривень», - каже Володимир Гавриш.
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