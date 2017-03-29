У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Величезний пташник по сусідству з людськими будинками нібито запланували побудувати в селі Лище, що поруч із Луцьком.
Селяни б’ють на сполох, мовляв, таке будівництво в їхньому невеличному селі зробить життя нестерпним. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Тим часом влада організувала громадські слухання щодо затвердження нового генплану села, утім саму громаду на збори не запросила.
Керівництво громади та архітектори запевняють, що про будівництво пташника не йдеться і в новому генеральному плані села це не передбачено.
Селяни б’ють на сполох, мовляв, таке будівництво в їхньому невеличному селі зробить життя нестерпним. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Тим часом влада організувала громадські слухання щодо затвердження нового генплану села, утім саму громаду на збори не запросила.
Керівництво громади та архітектори запевняють, що про будівництво пташника не йдеться і в новому генеральному плані села це не передбачено.