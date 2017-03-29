У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО

Величезний пташник по сусідству з людськими будинками нібито запланували побудувати в селі Лище, що поруч із Луцьком.



Селяни б’ють на сполох, мовляв, таке будівництво в їхньому невеличному селі зробить життя нестерпним. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Тим часом влада організувала громадські слухання щодо затвердження нового генплану села, утім саму громаду на збори не запросила.



Керівництво громади та архітектори запевняють, що про будівництво пташника не йдеться і в новому генеральному плані села це не передбачено.



</div><br/> <div class="banner-label" name="over_message_650x80:news"></div> <style type="text/css"> .adslot_650x60 { display:inline-block; width: 320px; height: 50px; } @media (min-device-width:970px) { .adslot_650x60 { width: 650px; height: 60px; } } </style> <!-- op13-Volynpost.com_650x60 --> <!-- У новині #3 650*60 2 --> <div id="bn_3JQzew8yG7"></div><script type="text/javascript">'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"3JQzew8yG7"); </script> <div class="clear-space" ></div> <i>Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.me/volynpost">Telegram</a>!</i> </div> <div class="clear-space" ></div> <div class="tags"> <span class="label">Теги:</span> <a href="https://www.volynpost.com/news/tag/lysche">Лище</a>, <a href="https://www.volynpost.com/news/tag/luck">Луцьк</a>, <a href="https://www.volynpost.com/news/tag/skandal">скандал</a> </div> <div class="clear-space" ></div> <div class="error-text"> Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію </div> <div class="share-box"> <!-- include virtual="/ssi/comments-block/news/228599" --> <div class="box-rating d-ib"> <a class="d-ib down" href="https://www.volynpost.com/rating/news/228599/down"></a><a class="d-ib rating" href="https://www.volynpost.com/rating/news/228599">0</a><a class="d-ib up" href="https://www.volynpost.com/rating/news/228599/up"></a> </div> <div class="share-btns d-ib"> <div class="button-left d-ib grey-h24 btn-share" href="javascript:void(0);" onclick="$(this).find(':input[type=submit]').parents('form').submit();"> <span class="button-right d-ib"> <span class="button-center d-ib"> Поділитися <a rel="nofollow" class="d-ib icons-16x16 fb" target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.volynpost.com/news/228599-u-seli-bilia-lucka-miscevi-zhyteli-boiatsia-jmovirnogo-budivnyctva-ptashnyka-video&t=У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО"> </a> <a rel="nofollow" class="d-ib icons-16x16 tw" target="_blank" href="https://twitter.com/share?original_referer=https://www.volynpost.com/&source=tweetbutton&text=У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО&url=https://www.volynpost.com/news/228599-u-seli-bilia-lucka-miscevi-zhyteli-boiatsia-jmovirnogo-budivnyctva-ptashnyka-video&via=www.volynpost.com"> </a> </span> </span> </div> </div> </div> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7818422467534269" data-ad-slot="7559537460" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <div id="comments" class="comments-wrapper"> <div class="box-title blue"> <div class="title d-ib">Коментарі <span class="count">0</span></div> </div> <div class="message"></div> <div class='messages'><ul class='comment-status-msg' title='comment-status'><li>Статус коментування: премодерація для всіх</li></ul></div> <form class="comment-form" action="https://www.volynpost.com/general/add-comment" method="post"> <input type="hidden" name="target_id" value="228599" /> <input type="hidden" name="target_type" value="news" /> <input type="hidden" name="reply_to" value="" /> <div class="field-item"> <label class="d-ib" for="comment-user-name">Ваше ім'я:</label> <input id="comment-user-name" class="i-text" type="i-text" name="user_name" /> </div> <div class="field-item"> <textarea class="i-textarea" name="comment"></textarea> <div class="message">Коментарі, у яких порушуватимуться <a href="/page/1-pravila">Правила</a>, модератор видалятиме без попереджень.</div> </div> <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6Lenz4EaAAAAADzv1g1hIXMSzQhXzJWKEVGDw63w" style="margin: 10px 0 10px 39px;"></div> <div class="field-item"> <a class="button-left d-ib green-h25 input" onclick="$(this).find(':input[type=submit]').parents('form').submit();"> <span class="button-right d-ib"> <span class="button-center d-ib"> <input type="submit" value="Коментувати" /> </span> </span> </a> </div> </form> <div class="banner-label" name="over_comments_468x60:news"></div> <div class="comments-content"> </div> </div> <!-- data banner-336x280 --> <!--<div class="big-data-wrapper" style="margin-bottom: 30px;"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-7818422467534269" data-ad-slot="2160413698"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div>--> </div> </div><div class="lt-col col2"> <div class="wrapper"> <div class="banner-label left" name="right_top_270x350:news"></div> <div class="conference-greeting"> <div class="right-latest-blogs"> <div class="box-title green"> <div class="title d-ib">Вибір редактора</div> </div> <div class="item sclear"> <a class="img-link" href="https://www.volynpost.com/news/227901-hto-i-dlia-chogo-poshyryuie-fejk-pro-te-scho-na-volyn-pryvezly-odrazu-200-zagyblyh-geroiv"> <img alt="" src="/img/modules/news/f/07/1afaf0a997fc63615324615f7e2c307f//list-photo.jpg" class="avatar" /> </a> <div class="content"> <a href="https://www.volynpost.com/news/227901-hto-i-dlia-chogo-poshyryuie-fejk-pro-te-scho-na-volyn-pryvezly-odrazu-200-zagyblyh-geroiv">Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»</a> </div> </div> <div class="item sclear nmr"> <a class="img-link" href="https://www.volynpost.com/news/227084-fejk-likariv-z-rozhyscha-vidpravliayut-u-medychnu-rotu-14-i-brygady"> <img alt="" src="/img/modules/news/8/75/8aadcd39d3f04fb420eb777da6925758//list-photo.jpg" class="avatar" /> </a> <div class="content"> <a href="https://www.volynpost.com/news/227084-fejk-likariv-z-rozhyscha-vidpravliayut-u-medychnu-rotu-14-i-brygady">ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади </a> </div> </div> <div class="item sclear"> <a class="img-link" href="https://www.volynpost.com/news/226323-sered-zagyblyh-vid-rosijskyh-raket-u-lucku--27-richnyj-dmytro-sorochuk"> <img alt="" src="/img/modules/news/5/37/f3fa9eecbbcd91af8b8792371cd7a375//list-photo.jpg" class="avatar" /> </a> <div class="content"> <a href="https://www.volynpost.com/news/226323-sered-zagyblyh-vid-rosijskyh-raket-u-lucku--27-richnyj-dmytro-sorochuk">Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук</a> </div> </div> <div class="all"> <a href="https://www.volynpost.com/actual/vybir-redaktora"> Усі новини на тему "Вибір редактора" </a> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="right-latest-news"> <div class="box-title blue"> <div class="title d-ib">Останні новини</div> </div> <div class="item"> <a name="228592" href="https://www.volynpost.com/news/228592-volynian-prosiat-poobrizaty-dereva-bilia-linij-elektroperedach">Волинян просять пообрізати дерева біля ліній електропередач</a> <div class="date">Сьогодні, 08:25</div> </div> <div class="item"> <span class="up" name="228599">У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО</span> <div class="date">Сьогодні, 07:33</div> </div> <div class="item"> <a name="228598" href="https://www.volynpost.com/news/228598-iak-v-ukraini-pracyuvatymut-likarni-u-vypadku-blekautiv">Як в Україні працюватимуть лікарні у випадку блекаутів</a> <div class="date">Сьогодні, 06:31</div> </div> <div class="item"> <a class="down" name="228591" href="https://www.volynpost.com/news/228591-volynski-prykordonnykiv-otrymaly-vid-blagodijnykiv-bezpilotnyk-ta-vodoochysni-stancii-foto">Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО</a> <div class="date">Сьогодні, 05:28</div> </div> <div class="item"> <a name="228596" href="https://www.volynpost.com/news/228596-nimechchyna-nadast-ukraini-dodatkovu-systemu-iris-t-ta-bilshe-10-gepard">Німеччина надасть Україні додаткову систему IRIS-T та більше 10 Gepard</a> <div class="date">Сьогодні, 03:42</div> </div> <a class="next d-ib" href="#"> </a> <a class="prev d-ib" href="#"> </a> <div class="clear-space" ></div></div> <div class="big-data banner-336x280 right"> <!--<script type="text/javascript"> var banners = banners || {}; banners.cmd = banners.cmd || []; (function() { var hcc = document.createElement("script"); hcc.type = "text/javascript"; hcc.async = true; hcc.src = "http://adversting.riamedia.com.ua/js/PeopleAdsBundle/banners.js?v=3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hcc, s.nextSibling); })(window, document); banners.cmd.push(function(){ banners.defineSlot(148); banners.request(); }); </script>--> <div> <div id="zone_148"></div> <script type="text/javascript"> banners.cmd.push(function(){ banners.display(148); }); </script> </div> </div> <div class="related-news"> <div class="box-title blue"> <div class="title d-ib">Схожі новини</div> </div> <table class="item"> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/227133-u-lucku-robitnyky-vrubaly-pisnyu-pro-doblest-rosijskoi-armii-ale-ih-ne-pokaraly"> <img width="60" alt="У Луцьку робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії, але їх не покарали" src="/img/modules/news/0/77/975c014c1b3cb469278b6e7ae18ab770/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/227133-u-lucku-robitnyky-vrubaly-pisnyu-pro-doblest-rosijskoi-armii-ale-ih-ne-pokaraly">У Луцьку робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії, але їх не покарали</a> <div class="date">03 вересень, 13:24</div> </td> </tr> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/226796-u-lucku-v-den-nezalezhnosti-robitnyky-vrubaly-pisnyu-pro-doblest-rosijskoi-armii"> <img width="60" alt="У Луцьку в День Незалежності робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії" src="/img/modules/news/3/c4/ba73b349f65e2a879a5f2b03f2f68c43/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/226796-u-lucku-v-den-nezalezhnosti-robitnyky-vrubaly-pisnyu-pro-doblest-rosijskoi-armii">У Луцьку в День Незалежності робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії</a> <div class="date">25 серпень, 22:35</div> </td> </tr> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/225724-volynianka-vygrala-grant-na-rozvytok-kuriachogo-biznesu"> <img width="60" alt="Волинянка виграла грант на розвиток «курячого» бізнесу" src="/img/modules/news/a/04/c0e5da309e0b2a8dba0b66caf7e3604a/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/225724-volynianka-vygrala-grant-na-rozvytok-kuriachogo-biznesu">Волинянка виграла грант на розвиток «курячого» бізнесу</a> <div class="date">03 серпень, 02:17</div> </td> </tr> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/222419-luchanyn-monatyk-zarobyv-shkval-hejtu-cherez-koncert-v-nichnomu-klubi"> <img width="60" alt="Лучанин Монатик заробив шквал хейту через концерт в нічному клубі" src="/img/modules/news/8/b0/97340f3ea044d151d8f4772a8cee0b08/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/222419-luchanyn-monatyk-zarobyv-shkval-hejtu-cherez-koncert-v-nichnomu-klubi">Лучанин Монатик заробив шквал хейту через концерт в нічному клубі</a> <div class="date">28 травень, 19:15</div> </td> </tr> </table> </div> <div class="banner-label" name="right_270x350:news"></div> <div class="top-rating"> <div class="box-title green"> <div class="title d-ib">Популярне</div> </div> <div class="green-tabs"> <div class="d-ib item selected"> <a class="d-ib rating br-3" href="#rating"><img src="/img/icons/popular-like-icon.png" alt="rating" /></a> </div> <div class="d-ib item"> <a class="d-ib br-3" href="#views">Перегляди</a> </div> <div class="d-ib item"> <a class="d-ib br-3" href="#comments">Коментарі</a> </div> </div> <table class="items"> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/228592-volynian-prosiat-poobrizaty-dereva-bilia-linij-elektroperedach">Волинян просять пообрізати дерева біля ліній електропередач</a> <div class="date">Сьогодні, 08:25</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/228599-u-seli-bilia-lucka-miscevi-zhyteli-boiatsia-jmovirnogo-budivnyctva-ptashnyka-video">У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО</a> <div class="date">Сьогодні, 07:33</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/228598-iak-v-ukraini-pracyuvatymut-likarni-u-vypadku-blekautiv">Як в Україні працюватимуть лікарні у випадку блекаутів</a> <div class="date">Сьогодні, 06:31</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/228591-volynski-prykordonnykiv-otrymaly-vid-blagodijnykiv-bezpilotnyk-ta-vodoochysni-stancii-foto">Волинські прикордонників отримали від благодійників безпілотник та водоочисні станції. ФОТО</a> <div class="date">Сьогодні, 05:28</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/228596-nimechchyna-nadast-ukraini-dodatkovu-systemu-iris-t-ta-bilshe-10-gepard">Німеччина надасть Україні додаткову систему IRIS-T та більше 10 Gepard</a> <div class="date">Сьогодні, 03:42</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> </table> </div> <div class="media-news"> <div class="box-title green"> <div class="title d-ib">Медіа</div> </div> <div class="green-tabs"> <div class="d-ib item selected"> <a class="d-ib br-3" href="#video">відео</a> </div> <div class="pager"> <a class="d-ib prev" href="#prev"> </a> <div class="pages d-ib">1/8</div> <a class="d-ib next active" href="#next"> </a> </div> <div class="clear-space" ></div> </div> <ul class="items"> <li> <a class="img-link" href="https://www.volynpost.com/video/953-chomu-lyudy-masovo-poshyryuyut-absurdni-i-nadto-emocijni-dopysy-u-socmerezhah-i-do-chogo-tut-rosiia"> <img src="/img/modules/videonews/2/cf/cee5e63e8b8ff99fa51c84141cd86cf2/270-photo.jpg" /> <img class="icon" src="/img/icons/1.png" /> </a> <div class="title"> <a href="https://www.volynpost.com/video/953-chomu-lyudy-masovo-poshyryuyut-absurdni-i-nadto-emocijni-dopysy-u-socmerezhah-i-do-chogo-tut-rosiia">Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія</a> </div> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="social-like"> <div class="social-like facebook"> <div class="fb-like-box" data-href="https://www.facebook.com/pages/ВолиньPost/270032643033454" data-width="270" data-height="230" data-show-faces="true" data-border-color="#e7e7e7" data-stream="false" data-header="true"></div> </div> </div> <div class="counter"> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="banner-label" name="bottom_730x90:news"></div> <div id="footer"> <div class="top"> <div class="wrapper"> <div class="f-left"> <span class="copy">© 2011-2023 ВолиньPost</span> <a href="https://www.volynpost.com/page/1-pravila">Правила</a> <a href="https://www.volynpost.com/page/2-reklama">Реклама</a> <a href="https://www.volynpost.com/page/3-kontakti">Контакти</a> </div> <div class="f-right"> <span>Читайте нас зручно: </span> <a href="https://plus.google.com/u/1/101844228787933754913" rel="nofollow" class="d-ib footer-social gplus" target="_blank"> </a> <a href="https://www.facebook.com/volynpost" rel="nofollow" class="d-ib footer-social facebook" target="_blank"> </a> <a href="https://twitter.com/volynpost" rel="nofollow" class="d-ib footer-social twitter" target="_blank"> </a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCrTiytmU-xDmsjQw8ccDk-Q" rel="nofollow" class="d-ib footer-social youtube" target="_blank"> </a> <a href="https://www.instagram.com/volynpost/" rel="nofollow" class="d-ib footer-social instagram" target="_blank"> </a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="bottom"> <div class="wrapper"> <div class="f-left" style="width: 100%;">Усі права застережено. При передруку публікацій з сайту <a href="https://www.volynpost.com/">www.volynpost.com</a> назву джерела необхідно вказувати як «Інформаційне агентство ВолиньPost». Передрук дозволений тільки за наявності діючого гіперпосилання на сайт Інформаційного агентства ВолиньPost у другому абзаці.</div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ if (location.href == '/news/72046-try-sposoby-otrymaty-robotu-v-polschi') { console.log($('#description a').attr('rel','')); }; }); </script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery/fotorama/fotorama-wp.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery/fotorama/fotoramaDefaults.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery/fotorama/fotorama.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery/jquery-fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery/jquery.lazyload.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/cache/d06f669fe2244bb433a14ec1a7835932_compressed.js"></script> <script type="text/javascript"> var My = { data : {"news":{"data":{"latestNewsUrl":"https:\/\/www.volynpost.com\/news\/ajax\/latest-news\/228599","latestNewsPager":{"page":1,"pageCount":5,"pageTotal":0}}},"default":{"data":{"ajaxTopNewsUrl":"https:\/\/www.volynpost.com\/general\/ajax-top-news","ajaxMediaNewsUrl":"https:\/\/www.volynpost.com\/general\/ajax-media-news","errorTextRequestUrl":"https:\/\/www.volynpost.com\/general\/text-error"}}}, city_id : '1', currentModule : 'news', module : function( module ){ return My.data[module]; } };</script> <div id="fb-root"></div> </div> </body> </html>