Німеччина надасть Україні додаткову систему IRIS-T та більше 10 Gepard





Про це інформує агентство



"Вони заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", - інформує Bloomberg.



Очікується, що ці озброєння прибудуть в Україну до кінця року; потім Київ має отримати ще IRIS-T - у міру їх виробництва Німеччиною.



Джерела не стали розкривати інформацію, що за маршрути прикриватимуть ці системи ППО, і які ще можливості Берлін може включити в новий пакет допомоги Україні.



Німецький депутат Маркус Фабер підтвердив, що Україна отримає додаткові установки IRIS-T і Gepard, а також боєприпаси, але подробиць наводити не став.



За даними Bloomberg, Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влада ФРН має намір направити Україні додаткові системи ППО з метою захистити вивезення зерна з цієї країни.Про це інформує агентство Інтерфакс , посилаючись на Bloomberg."Вони заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", - інформує Bloomberg.Очікується, що ці озброєння прибудуть в Україну до кінця року; потім Київ має отримати ще IRIS-T - у міру їх виробництва Німеччиною.Джерела не стали розкривати інформацію, що за маршрути прикриватимуть ці системи ППО, і які ще можливості Берлін може включити в новий пакет допомоги Україні.Німецький депутат Маркус Фабер підтвердив, що Україна отримає додаткові установки IRIS-T і Gepard, а також боєприпаси, але подробиць наводити не став.За даними Bloomberg, Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море.

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