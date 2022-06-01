Німеччина надасть Україні додаткову систему IRIS-T та більше 10 Gepard
Сьогодні, 03:42
Влада ФРН має намір направити Україні додаткові системи ППО з метою захистити вивезення зерна з цієї країни.
Про це інформує агентство Інтерфакс, посилаючись на Bloomberg.
"Вони заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", - інформує Bloomberg.
Очікується, що ці озброєння прибудуть в Україну до кінця року; потім Київ має отримати ще IRIS-T - у міру їх виробництва Німеччиною.
Джерела не стали розкривати інформацію, що за маршрути прикриватимуть ці системи ППО, і які ще можливості Берлін може включити в новий пакет допомоги Україні.
Німецький депутат Маркус Фабер підтвердив, що Україна отримає додаткові установки IRIS-T і Gepard, а також боєприпаси, але подробиць наводити не став.
За даними Bloomberg, Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує агентство Інтерфакс, посилаючись на Bloomberg.
"Вони заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", - інформує Bloomberg.
Очікується, що ці озброєння прибудуть в Україну до кінця року; потім Київ має отримати ще IRIS-T - у міру їх виробництва Німеччиною.
Джерела не стали розкривати інформацію, що за маршрути прикриватимуть ці системи ППО, і які ще можливості Берлін може включити в новий пакет допомоги Україні.
Німецький депутат Маркус Фабер підтвердив, що Україна отримає додаткові установки IRIS-T і Gepard, а також боєприпаси, але подробиць наводити не став.
За даними Bloomberg, Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Німеччина надасть Україні додаткову систему IRIS-T та більше 10 Gepard
Сьогодні, 03:42
Посмертну нагороду воїна з Волині вручили його дружині та сину
Сьогодні, 02:17
Скільки українці відпочиватимуть у жовтні
Сьогодні, 01:22
5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин дізнався, що «очолює» осередок забороненої партії. ВІДЕО
04 жовтень, 23:17
Медіа