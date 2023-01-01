У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО

У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО
У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів.

Сьогодні, 16 серпня, до Луцька прибув черговий екіпаж Гуманітарної місії «НА ЩИТІ». На Батьківщину для вічного спочинку повернулися Герої і ОЗСП «Любарт» – Вадим «Аркан» Бельський та Руслан «Бєлий» Карпюк. Разом із ними на рідну Волинь повернулися й інші полеглі захисники.

Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в’їзді до Луцька, далі маршрут пролягав повз усе місто – до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Орієнтовно в 11:30 кортеж проїхав центром Луцька.

Про дату, час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих волинян. Світла пам’ять тим, хто віддав життя за вільне майбутнє України!

Нагадаємо, що, звільняючи українські землі від російських окупантів, загинули 4 бійці окремого загону спеціального призначення «Любарт»: Роман «Ворон» Кужель, Вадим «Аркан» Бельський, Ігор «Джокер» Стасюк, Руслан «Бєлий» Карпюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:02
На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Під прикриттям гуманітарки через «Устилуг» киянин хотів провезти партію інструментів вартістю понад мільйон
Сьогодні, 11:40
У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят
Сьогодні, 11:20
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк «На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:26
«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО «За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
15 серпень, 14:45
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Раєнковим Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Раєнковим
15 серпень, 14:20
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко
15 серпень, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:02
 0
На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Під прикриттям гуманітарки через «Устилуг» киянин хотів провезти партію інструментів вартістю понад мільйон
Сьогодні, 11:40
 0
4 головні фешн-фішки сезону осінь-зима 2023*
Сьогодні, 11:38
 0
У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8