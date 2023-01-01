У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО





Сьогодні, 16 серпня, до Луцька прибув черговий екіпаж Гуманітарної місії «НА ЩИТІ». На Батьківщину для вічного спочинку повернулися Герої і ОЗСП «Любарт» – Вадим «Аркан» Бельський та Руслан «Бєлий» Карпюк. Разом із ними на рідну Волинь повернулися й інші полеглі захисники.



Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в’їзді до Луцька, далі маршрут пролягав повз усе місто – до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Орієнтовно в 11:30 кортеж проїхав центром Луцька.



Про дату, час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих волинян. Світла пам’ять тим, хто віддав життя за вільне майбутнє України!



Нагадаємо, що, звільняючи українські землі від російських окупантів, Роман «Ворон» Кужель, Вадим «Аркан» Бельський, Ігор «Джокер» Стасюк, Руслан «Бєлий» Карпюк.



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