На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Внаслідок автопригоди у Камінь-Каширську постраждав неповнолітній мотоцикліст.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 17 серпня, по вулиці 1-го Травня.
47-річна жителька району, керуючи автомобілем Volkswagen Т5, не надала перевагу у русі та зіткнулася із мотоциклом Geon, під керуванням 17-річного жителя цього ж району.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
Нині хлопець у лікарні, за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 17 серпня, по вулиці 1-го Травня.
47-річна жителька району, керуючи автомобілем Volkswagen Т5, не надала перевагу у русі та зіткнулася із мотоциклом Geon, під керуванням 17-річного жителя цього ж району.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
Нині хлопець у лікарні, за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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