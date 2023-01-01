На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО

На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО
Внаслідок автопригоди у Камінь-Каширську постраждав неповнолітній мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 17 серпня, по вулиці 1-го Травня.

47-річна жителька району, керуючи автомобілем Volkswagen Т5, не надала перевагу у русі та зіткнулася із мотоциклом Geon, під керуванням 17-річного жителя цього ж району.

Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

Нині хлопець у лікарні, за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.
На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, водійка, мотоцикліст
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