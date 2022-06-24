«Про вирок сина дізналася із соцмереж», – мама полоненого волинянина, якого росіяни засудили до 25 років колонії

«Про вирок сина дізналася із соцмереж», – мама полоненого волинянина, якого росіяни засудили до 25 років колонії
В окупованому Донецьку підконтрольний росії суд засудив військовополоненого азовця з Волині Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. Про вирок 23-річному українському захиснику повідомили у слідчому комітеті Росії. Андрія звинуватили у жорстокому поводженні з цивільними та вбивстві "військовослужбовця" самопроголошеної ДНР.

Про це пише Суспільне.

За версією російських слідчих, полонений, нібито, зізнався у тому, що в травні 2022-го у Маріуполі разом з іншими бійцями ЗСУ зупинив легковий автомобіль та розстріляв одного з "днрівців".

"Перша звістка за пів року" — матір полоненого

Ковельчанин Андрій Богдан служив у полку "Азов" з 2019 року. Пішов у військо разом з другом та однокласником Владиславом. 24 лютого хлопці були в Маріуполі, обороняли завод "Азовсталь". З 16 травня 2022 перебувають у російському полоні.

Мама Андрія Світлана Богдан працює медичною сестрою в навчальному закладі та активно волонтерить. В травні 2023 Світлана Богдан виступила з промовою на сесії робочої групи ООН з насильницьких чи недобровільних зникнень та передала звернення від батьків полонених азовців.

В коментарі Суспільному жінка розповіла, що про суд та вирок дізналася із соцмереж. Востаннє звістку про Андрія знаходила в березні. Тоді його світлини оприлюднили на російському ресурсі "Трибунал".

"Я нічого не знала, навіть невідомо, коли той суд був", — говорить жінка, — я вже подала цю інформацію всюди і в СБУ, і в координаційний штаб. Зараз ще шукаю контакти омбудсмена Лубінця".
«Про вирок сина дізналася із соцмереж», – мама полоненого волинянина, якого росіяни засудили до 25 років колонії

Як зазначила Світлана Богдан, до громадських організацій, правоохоронців та офіційних органів влади зверталася і раніше, але жодної інформації про долю сина не отримувала: "В Міжнародному Комітеті Червоного Хреста мені співчувають, кажуть: намагалися зв'язатися з російською стороною, але відповіді не отримали".

Де зараз перебуває Андрій Богдан — невідомо. Не знає матір і в якій колонії його мають утримувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мама ковельського оборонця «Азовсталі» Світлана Богдан волонтерить, чекаючи сина з полону.

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Теги: Волинь, мама, полонений, суд, росія
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