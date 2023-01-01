22-річного волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки
Сьогодні, 12:57
Волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні 22-річному жителю села Нові Кошари Ковельського району, який з оосбливою жорстокістю вбив тварину.
За даними слідства, увечері 19 червня 2023 року молодик, у якого вже були проблеми із законом, затягнув на зашморзі сусідського собаку у чагарники та перерізав йому горло.
Тварина загинула.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 299 КК України, вчинене з особливою жорстокістю активним способом жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні 22-річному жителю села Нові Кошари Ковельського району, який з оосбливою жорстокістю вбив тварину.
За даними слідства, увечері 19 червня 2023 року молодик, у якого вже були проблеми із законом, затягнув на зашморзі сусідського собаку у чагарники та перерізав йому горло.
Тварина загинула.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 299 КК України, вчинене з особливою жорстокістю активним способом жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
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