«Те морозиво бери, де в кінці є 33»: у чому секрет пломбіру від «Ласунки»*





Тільки обирає крижаний десерт кожен по-своєму. Дітлахи тягнуться до великих порцій та яскравого дизайну упаковки. Дорослі ж зазвичай віддають перевагу більш класичним смакам, приділяючи особливу увагу переліку складових: чи є там молоко, а на якому воно місці у складі?

І це на усі 100% правильно! Бо, як відомо, чим менше складових морозива, яким ви хочете посмакувати, тим воно якісніше!



Цього принципу дотримується виробник морозива «Ласунка», починаючи розробку будь-якої новинки, те саме стосується і



В основу взяли найвищий стандарт якості виробництва морозива в Україні та наповнили його ідеальним змістом – якісними складовими від постачальників, яких перевірили особисто!



У цьому головний секрет виняткового пломбіру, який не містить жодних «Е», барвників, консервантів та рослинних жирів. Тільки відбірне молоко, вершкове масло «екстра-класу», цукор, натуральний жовток та ваніль.



Тому, коли запитують про секрет пломбіру від "Ласунка", виробник залюбки ділиться: «Робіть, як для власної родини! Скажете, неможливо у промисловому масштабі? Ну недаремно ж ми займаємось цим вже понад 25 років! І щось нам говорить – досягли таки бажаного результату!

Перевірено вибагливими дітлахами та їхніми не менш прискіпливими батьками».



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