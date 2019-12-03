«Те морозиво бери, де в кінці є 33»: у чому секрет пломбіру від «Ласунки»*

«Те морозиво бери, де в кінці є 33»: у чому секрет пломбіру від «Ласунки»*
Продукт, що однаково сильно полюбляють як дорослі, так і малеча, є. І це, безумовно, морозиво.

Тільки обирає крижаний десерт кожен по-своєму. Дітлахи тягнуться до великих порцій та яскравого дизайну упаковки. Дорослі ж зазвичай віддають перевагу більш класичним смакам, приділяючи особливу увагу переліку складових: чи є там молоко, а на якому воно місці у складі?
І це на усі 100% правильно! Бо, як відомо, чим менше складових морозива, яким ви хочете посмакувати, тим воно якісніше!

Цього принципу дотримується виробник морозива «Ласунка», починаючи розробку будь-якої новинки, те саме стосується і «100% пломбіру ДСТУ 4733», що вже встиг завоювати серця багатьох українців своїм винятково ніжним та натуральним смаком.

В основу взяли найвищий стандарт якості виробництва морозива в Україні та наповнили його ідеальним змістом – якісними складовими від постачальників, яких перевірили особисто!

У цьому головний секрет виняткового пломбіру, який не містить жодних «Е», барвників, консервантів та рослинних жирів. Тільки відбірне молоко, вершкове масло «екстра-класу», цукор, натуральний жовток та ваніль.

Тому, коли запитують про секрет пломбіру від "Ласунка", виробник залюбки ділиться: «Робіть, як для власної родини! Скажете, неможливо у промисловому масштабі? Ну недаремно ж ми займаємось цим вже понад 25 років! І щось нам говорить – досягли таки бажаного результату!
Перевірено вибагливими дітлахами та їхніми не менш прискіпливими батьками».

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Теги: морозиво, ласунка
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