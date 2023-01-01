На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн

Василь Ільїн.



Про це



"Під час виконання бойового завдання 14 серпня 2023 року на території Харківської області загинув наш земляк, житель с. Велика Ведмежка Ільїн Василь Віталійович. Двадцятип'ятирічний мужній захисник, воїн, вірний син нашої держави. Він загинув за Україну, за мир на нашій землі, за нас з вами. Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Василівні, татові Віталію Олександровичу, всій родині та схиляємо голову у глибокій скорботі. Низький уклін патріоту за самовіддану любов до України, за захист кожного з нас", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Маневицькій громаді."Під час виконання бойового завдання 14 серпня 2023 року на території Харківської області загинув наш земляк, житель с. Велика Ведмежка Ільїн Василь Віталійович. Двадцятип'ятирічний мужній захисник, воїн, вірний син нашої держави. Він загинув за Україну, за мир на нашій землі, за нас з вами. Висловлюємо щирі співчуття мамі, татові, всій родині та схиляємо голову у глибокій скорботі. Низький уклін патріоту за самовіддану любов до України, за захист кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію