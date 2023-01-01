На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн

На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн
У бою з окупантами загинув воїн з Волині Василь Ільїн.

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

"Під час виконання бойового завдання 14 серпня 2023 року на території Харківської області загинув наш земляк, житель с. Велика Ведмежка Ільїн Василь Віталійович. Двадцятип'ятирічний мужній захисник, воїн, вірний син нашої держави. Він загинув за Україну, за мир на нашій землі, за нас з вами. Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Василівні, татові Віталію Олександровичу, всій родині та схиляємо голову у глибокій скорботі. Низький уклін патріоту за самовіддану любов до України, за захист кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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