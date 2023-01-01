У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят

У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят
У селищі Олика на Волині між школою та дитячим садочком будують укриття. У ньому планують, у разі повітряних тривог, розмістити 350 людей.

На облаштування укриття витратили мільйон гривень з місцевого бюджету, його площа 325 квадратних метрів, — розповів Суспільному голова громади Олександр Прендецький.

З його слів, укриття облаштовують власними силами, щоб діти громади змогли повернутися до очного навчання, адже від початку повномасштабного вторгнення в Олицькій школі навчалися дистанційно.
У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят

Нині тут готуються до початку навчального року офлайн. Селищний голова Олександр Прендецький каже: перекрили шість тисяч квадратних метрів даху, зробили ремонт у спортзалі та встановили енергозберігаючі вікна. На це витратили понад чотири мільйони гривень з бюджету громади та мільйон виділила обласна рада.

Укриття звели із фундаментних блоків, та бетонних плит, поверх яких заллють майже 30 кубометрів бетону, — говорить майстер виробництва Леонід Гурта. Продовжує: приміщення матиме два входи: один для вихованців садочка, інший – школярам.

У дошкільному навчальному закладі теж готуються приймати дітей з першого вересня. Директорка закладу Ольга Давидович розповідає: від початку повномасштабного вторгнення діти були вдома, працівники садочка – на простої, через відсутність укриття.
У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят

Зі слів майстра виробництва Леоніда Гурта, до 1 вересня облаштування укриття мають завершити.

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Теги: Волинь, селище, укриття
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