Односелець пограбував будинок волинянки, поки вона перебувала за кордоном

На Маневиччині поліцейські викрили будинкового злодія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 15 серпня, до поліції із заявою звернулася 64-річна жителька Камінь-Каширського району. Жінка повідомила, що коли вона перебувала за кордоном, зловмисник пошкодив вхідні двері її будинку та викрав побутові речі на майже 3 тис. грн.Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний односелець заявниці.До слова, поліцейські встановили його причетність до аналогічної крадіжки, вчиненої раніше. Тоді зловмисник викрав з будинку пожитків на понад 11 тис. грн.Усі викрадені речі правоохоронці вилучили.Нині за цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникові загрожує до восьми років за ґратами.