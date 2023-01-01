Односелець пограбував будинок волинянки, поки вона перебувала за кордоном
Сьогодні, 10:40
На Маневиччині поліцейські викрили будинкового злодія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 15 серпня, до поліції із заявою звернулася 64-річна жителька Камінь-Каширського району. Жінка повідомила, що коли вона перебувала за кордоном, зловмисник пошкодив вхідні двері її будинку та викрав побутові речі на майже 3 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний односелець заявниці.
До слова, поліцейські встановили його причетність до аналогічної крадіжки, вчиненої раніше. Тоді зловмисник викрав з будинку пожитків на понад 11 тис. грн.
Усі викрадені речі правоохоронці вилучили.
Нині за цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникові загрожує до восьми років за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 15 серпня, до поліції із заявою звернулася 64-річна жителька Камінь-Каширського району. Жінка повідомила, що коли вона перебувала за кордоном, зловмисник пошкодив вхідні двері її будинку та викрав побутові речі на майже 3 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний односелець заявниці.
До слова, поліцейські встановили його причетність до аналогічної крадіжки, вчиненої раніше. Тоді зловмисник викрав з будинку пожитків на понад 11 тис. грн.
Усі викрадені речі правоохоронці вилучили.
Нині за цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникові загрожує до восьми років за ґратами.
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