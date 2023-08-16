Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі



"Відсьогодні прикордонники забезпечуватимуть пропуск через кордон ще однієї категорії громадян. Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України набрали чинності (постанову Кабміну надруковано в офіційній пресі влади –ред.).



Змінами, що нещодавно розглядалися на засіданні уряду надано можливість на перетин кордону громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (з початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року -ред.).



Пропуск визначеної категорії осіб через кордон на виїзд з України здійснюватиметься за наявності документів, які підтверджують умову для пропуску.



Зазначу, що це стосується осіб, чиї близькі родичі, зокрема, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО, або забезпеченні її проведення", - сказав Демченко.



Як додав Демченко, до цього право на перетин кордону мали громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Фактично це період з 30 квітня 2018 року і до тепер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Набули чинності зміни до законодавства, які дозволяють перетин державного кордону в період дії воєнного стану громадянам, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковникв коментарі "Українській правді" "Відсьогодні прикордонники забезпечуватимуть пропуск через кордон ще однієї категорії громадян. Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України набрали чинності (постанову Кабміну надруковано в офіційній пресі влади –ред.).Змінами, що нещодавно розглядалися на засіданні уряду надано можливість на перетин кордону громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (з початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року -ред.).Пропуск визначеної категорії осіб через кордон на виїзд з України здійснюватиметься за наявності документів, які підтверджують умову для пропуску.Зазначу, що це стосується осіб, чиї близькі родичі, зокрема, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО, або забезпеченні її проведення", - сказав Демченко.Як додав Демченко, до цього право на перетин кордону мали громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Фактично це період з 30 квітня 2018 року і до тепер.

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