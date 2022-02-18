Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу
Сьогодні, 10:33
Внаслідок ракетної атаки на підприємство у місті Луцьк загинув мирний житель Ківерцівської громади Кушнірчук Анатолій Олексійович, 1968 року народження.
Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.
16 серпня 2023 року на території громади оголосили Днем жалоби з метою вшанування загиблого Кушнірчука Анатолія Олексійовича, якого сьогодні поховають на кладовищі села Омельне.
У громаді на знак скорботи за загиблим забезпечили приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.
Окрім того, обмежили проведення розважально-концертних заходів на території громади, заборонили звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.
Внаслідок ракетного обстрілу Луцька загинули троє людей. Ще троє – нині у лікарні. Серед загиблих – 27-річний Дмитро Сорочук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.
16 серпня 2023 року на території громади оголосили Днем жалоби з метою вшанування загиблого Кушнірчука Анатолія Олексійовича, якого сьогодні поховають на кладовищі села Омельне.
У громаді на знак скорботи за загиблим забезпечили приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.
Окрім того, обмежили проведення розважально-концертних заходів на території громади, заборонили звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.
Внаслідок ракетного обстрілу Луцька загинули троє людей. Ще троє – нині у лікарні. Серед загиблих – 27-річний Дмитро Сорочук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу
Сьогодні, 10:33
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:26
Із якими травмами в лікарні перебувають постраждалі внаслідок ракетного удару у Луцьку
Сьогодні, 10:17
Медіа