Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу

Внаслідок ракетної атаки на підприємство у місті Луцьк загинув мирний житель Ківерцівської громади, 1968 року народження.Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.16 серпня 2023 року на території громади оголосили Днем жалоби з метою вшанування загиблого Кушнірчука Анатолія Олексійовича, якого сьогодні поховають на кладовищі села Омельне.У громаді на знак скорботи за загиблим забезпечили приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.Окрім того, обмежили проведення розважально-концертних заходів на території громади, заборонили звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.Внаслідок ракетного обстрілу Луцька загинули троє людей. Ще троє – нині у лікарні. Серед загиблих –