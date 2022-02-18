Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу

Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу
Внаслідок ракетної атаки на підприємство у місті Луцьк загинув мирний житель Ківерцівської громади Кушнірчук Анатолій Олексійович, 1968 року народження.

Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.

16 серпня 2023 року на території громади оголосили Днем жалоби з метою вшанування загиблого Кушнірчука Анатолія Олексійовича, якого сьогодні поховають на кладовищі села Омельне.

У громаді на знак скорботи за загиблим забезпечили приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.

Окрім того, обмежили проведення розважально-концертних заходів на території громади, заборонили звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Внаслідок ракетного обстрілу Луцька загинули троє людей. Ще троє – нині у лікарні. Серед загиблих – 27-річний Дмитро Сорочук.

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Теги: ракетна атака, підприємство, Луцьк, Анатолій Кушнірчук
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