«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:26
Сьогодні, 16 серпня, на Волині прощатимуться з військовослужбовцем Володимиром Карпюком.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Прибуття траурного кортежу "На щиті" з тілом загиблого Героя Володимира Карпюка очікується орієнтовно о 13.00 годині. Кортеж рухатиметься від "Машівського бору" по вулиці Володимирській до перехрестя з вулиці 1-го Травня, від перехрестя - далі по вулиці 1-го травня через залізничний переїзд в сторону дому загиблого. ( орієнтовно 14.00 год).
О 15.00 годині траурний кортеж вирушить до церкви Святого Архістратига Михаїла, де о 16.00 годині розпочнеться заупокійна служба за полеглим воїном", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що по завершенню, о 17.00 годині, відбудеться громадська панахида біля стели "Герої не вмирають", після чого похоронний кортеж вирушить на цвинтар.
"Прохання до жителів громади створити живий коридор аби гідно зустріти Героя , віддати останню шану та провести в останню дорогу нашого захисника – вірного сина України", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Прибуття траурного кортежу "На щиті" з тілом загиблого Героя Володимира Карпюка очікується орієнтовно о 13.00 годині. Кортеж рухатиметься від "Машівського бору" по вулиці Володимирській до перехрестя з вулиці 1-го Травня, від перехрестя - далі по вулиці 1-го травня через залізничний переїзд в сторону дому загиблого. ( орієнтовно 14.00 год).
О 15.00 годині траурний кортеж вирушить до церкви Святого Архістратига Михаїла, де о 16.00 годині розпочнеться заупокійна служба за полеглим воїном", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що по завершенню, о 17.00 годині, відбудеться громадська панахида біля стели "Герої не вмирають", після чого похоронний кортеж вирушить на цвинтар.
"Прохання до жителів громади створити живий коридор аби гідно зустріти Героя , віддати останню шану та провести в останню дорогу нашого захисника – вірного сина України", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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