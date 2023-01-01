«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк

Володимиром Карпюком.



Про це



"Прибуття траурного кортежу "На щиті" з тілом



О 15.00 годині траурний кортеж вирушить до церкви Святого Архістратига Михаїла, де о 16.00 годині розпочнеться заупокійна служба за полеглим воїном", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що по завершенню, о 17.00 годині, відбудеться громадська панахида біля стели "Герої не вмирають", після чого похоронний кортеж вирушить на цвинтар.



"Прохання до жителів громади створити живий коридор аби гідно зустріти Героя , віддати останню шану та провести в останню дорогу нашого захисника – вірного сина України", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 серпня, на Волині прощатимуться з військовослужбовцемПро це повідомили у Любомльській громаді."Прибуття траурного кортежу "На щиті" з тілом загиблого Героя Володимира Карпюка очікується орієнтовно о 13.00 годині. Кортеж рухатиметься від "Машівського бору" по вулиці Володимирській до перехрестя з вулиці 1-го Травня, від перехрестя - далі по вулиці 1-го травня через залізничний переїзд в сторону дому загиблого. ( орієнтовно 14.00 год).О 15.00 годині траурний кортеж вирушить до церкви Святого Архістратига Михаїла, де о 16.00 годині розпочнеться заупокійна служба за полеглим воїном", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що по завершенню, о 17.00 годині, відбудеться громадська панахида біля стели "Герої не вмирають", після чого похоронний кортеж вирушить на цвинтар."Прохання до жителів громади створити живий коридор аби гідно зустріти Героя , віддати останню шану та провести в останню дорогу нашого захисника – вірного сина України", - наголошують у громаді.

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