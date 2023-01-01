Із якими травмами в лікарні перебувають постраждалі внаслідок ракетного удару у Луцьку
Сьогодні, 10:17
Стан працівників промислового підприємства, які 15 серпня отримали травми внаслідок ракетного обстрілу, медики оцінюють як середньої важкості.
Двоє із трьох травмованих нині в обласній лікарні, — розповів Суспільному лікар-нейрохірург Сергій Фецяк.
"Є травма вибуховою хвилею, є травма уламками якихось конструкцій. В одного травма і голови і тулуба, в іншого — тільки хребта. Це серйозні травми", — сказав лікар.
Зі слів Сергія Фецяка, обом травмованим призначили лікування. Вони поки залишаться у стаціонарі. "Ведеться спостереження, бо травма може проявити себе трошки пізніше", — додав нейрохірург.
Ще один травмований нині перебуває у міській клінічній лікарні. З власних джерел журналісти дізналися, що працівника ушпиталили через опіки. У якому він стані, працівники медзакладу не коментують.
Як розповів під час брифінгу в адміністрації області виконувач обов'язків керівника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Демидюк, внаслідок влучання ракет сталася пожежа і обвал залізобетонних конструкцій підприємства.
З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох загиблих і врятували одного із працівників.
Як відомо, зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.
Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.
Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку врятували одного із працівників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
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Двоє із трьох травмованих нині в обласній лікарні, — розповів Суспільному лікар-нейрохірург Сергій Фецяк.
"Є травма вибуховою хвилею, є травма уламками якихось конструкцій. В одного травма і голови і тулуба, в іншого — тільки хребта. Це серйозні травми", — сказав лікар.
Зі слів Сергія Фецяка, обом травмованим призначили лікування. Вони поки залишаться у стаціонарі. "Ведеться спостереження, бо травма може проявити себе трошки пізніше", — додав нейрохірург.
Ще один травмований нині перебуває у міській клінічній лікарні. З власних джерел журналісти дізналися, що працівника ушпиталили через опіки. У якому він стані, працівники медзакладу не коментують.
Як розповів під час брифінгу в адміністрації області виконувач обов'язків керівника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Демидюк, внаслідок влучання ракет сталася пожежа і обвал залізобетонних конструкцій підприємства.
З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох загиблих і врятували одного із працівників.
Як відомо, зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.
Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.
Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку врятували одного із працівників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
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