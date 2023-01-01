Із якими травмами в лікарні перебувають постраждалі внаслідок ракетного удару у Луцьку

Із якими травмами в лікарні перебувають постраждалі внаслідок ракетного удару у Луцьку
Стан працівників промислового підприємства, які 15 серпня отримали травми внаслідок ракетного обстрілу, медики оцінюють як середньої важкості.

Двоє із трьох травмованих нині в обласній лікарні, — розповів Суспільному лікар-нейрохірург Сергій Фецяк.

"Є травма вибуховою хвилею, є травма уламками якихось конструкцій. В одного травма і голови і тулуба, в іншого — тільки хребта. Це серйозні травми", — сказав лікар.

Зі слів Сергія Фецяка, обом травмованим призначили лікування. Вони поки залишаться у стаціонарі. "Ведеться спостереження, бо травма може проявити себе трошки пізніше", — додав нейрохірург.

Ще один травмований нині перебуває у міській клінічній лікарні. З власних джерел журналісти дізналися, що працівника ушпиталили через опіки. У якому він стані, працівники медзакладу не коментують.

Як розповів під час брифінгу в адміністрації області виконувач обов'язків керівника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Демидюк, внаслідок влучання ракет сталася пожежа і обвал залізобетонних конструкцій підприємства.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох загиблих і врятували одного із працівників.



Як відомо, зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.

Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.

Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку врятували одного із працівників.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, Луцьк, ракети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу
Сьогодні, 10:33
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:26
Із якими травмами в лікарні перебувають постраждалі внаслідок ракетного удару у Луцьку
Сьогодні, 10:17
Начальником відділу комунального майна Луцькради став ветеран війни і доброволець
Сьогодні, 10:05
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 09:49
Схожі новини
Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька
15 серпень, 14:29
У Луцьку росія вдарила ракетами по шведському заводу SKF У Луцьку росія вдарила ракетами по шведському заводу SKF
15 серпень, 16:59
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
15 серпень, 15:43
«Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку «Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку
15 серпень, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Односелець пограбував будинок волинянки, поки вона перебувала за кордоном
Сьогодні, 10:40
 0
Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу
Сьогодні, 10:33
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:26
 0
Із якими травмами в лікарні перебувають постраждалі внаслідок ракетного удару у Луцьку
Сьогодні, 10:17
 0
Начальником відділу комунального майна Луцькради став ветеран війни і доброволець
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8