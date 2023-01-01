Із якими травмами в лікарні перебувають постраждалі внаслідок ракетного удару у Луцьку





Двоє із трьох травмованих нині в обласній лікарні, — розповів Сергій Фецяк.



"Є травма вибуховою хвилею, є травма уламками якихось конструкцій. В одного травма і голови і тулуба, в іншого — тільки хребта. Це серйозні травми", — сказав лікар.



Зі слів Сергія Фецяка, обом травмованим призначили лікування. Вони поки залишаться у стаціонарі. "Ведеться спостереження, бо травма може проявити себе трошки пізніше", — додав нейрохірург.



Ще один травмований нині перебуває у міській клінічній лікарні. З власних джерел журналісти дізналися, що працівника ушпиталили через опіки. У якому він стані, працівники медзакладу не коментують.



Як розповів під час брифінгу в адміністрації області виконувач обов'язків керівника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Демидюк, внаслідок влучання ракет сталася пожежа і обвал залізобетонних конструкцій підприємства.



З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох загиблих і врятували одного із працівників.







Як відомо, зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.



Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.



Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку врятували одного із працівників.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан працівників промислового підприємства, які 15 серпня отримали травми внаслідок ракетного обстрілу, медики оцінюють як середньої важкості.Двоє із трьох травмованих нині в обласній лікарні, — розповів Суспільному лікар-нейрохірург"Є травма вибуховою хвилею, є травма уламками якихось конструкцій. В одного травма і голови і тулуба, в іншого — тільки хребта. Це серйозні травми", — сказав лікар.Зі слів Сергія Фецяка, обом травмованим призначили лікування. Вони поки залишаться у стаціонарі. "Ведеться спостереження, бо травма може проявити себе трошки пізніше", — додав нейрохірург.Ще один травмований нині перебуває у міській клінічній лікарні. З власних джерел журналісти дізналися, що працівника ушпиталили через опіки. У якому він стані, працівники медзакладу не коментують.Як розповів під час брифінгу в адміністрації області виконувач обов'язків керівника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучання ракет сталася пожежа і обвал залізобетонних конструкцій підприємства.З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох загиблих і врятували одного із працівників.Як відомо, зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству

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