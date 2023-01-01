В Україні стався землетрус





Про це



За даними фахівців, підземні поштовхи магнітудою 2,2 зафіксували на Закарпатті о 16:43. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 23 кілометрів на схід від м. Ужгород, на глибині 3 кілометрів.



"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - повідомили фахівці.



Зауважують, що це вже другий землетрус на Закарпатті за останній тиждень. Раніше землетрус був зареєстрований 10 серпня з магнітудою 2,4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні ввечері 15 серпня стався землетрус.Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.За даними фахівців, підземні поштовхи магнітудою 2,2 зафіксували на Закарпатті о 16:43. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 23 кілометрів на схід від м. Ужгород, на глибині 3 кілометрів."За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - повідомили фахівці.Зауважують, що це вже другий землетрус на Закарпатті за останній тиждень. Раніше землетрус був зареєстрований 10 серпня з магнітудою 2,4.

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