В Україні стався землетрус
Сьогодні, 09:49
В Україні ввечері 15 серпня стався землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, підземні поштовхи магнітудою 2,2 зафіксували на Закарпатті о 16:43. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 23 кілометрів на схід від м. Ужгород, на глибині 3 кілометрів.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - повідомили фахівці.
Зауважують, що це вже другий землетрус на Закарпатті за останній тиждень. Раніше землетрус був зареєстрований 10 серпня з магнітудою 2,4.
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Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, підземні поштовхи магнітудою 2,2 зафіксували на Закарпатті о 16:43. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 23 кілометрів на схід від м. Ужгород, на глибині 3 кілометрів.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - повідомили фахівці.
Зауважують, що це вже другий землетрус на Закарпатті за останній тиждень. Раніше землетрус був зареєстрований 10 серпня з магнітудою 2,4.
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