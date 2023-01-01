ЗСУ знищили 13 «Шахедів», ще частина атакувала портову інфраструктуру Одещини
Сьогодні, 09:16
У ніч проти 16 серпня російсько-окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними дронами Shahed-136/131.
Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Росіяни запускали «Шахеди» у кілька хвиль із південно-східного напрямку (російське місто Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда).
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 10 ворожих дронів у межах Одеської області та ще два — Миколаївської.
Російські окупанти двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль — портова та зернова інфраструктура на півдні області, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Він зазначив, що внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Там виниклі пожежі, які швидко загасили співробітники ДСНС.
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Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Росіяни запускали «Шахеди» у кілька хвиль із південно-східного напрямку (російське місто Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда).
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 10 ворожих дронів у межах Одеської області та ще два — Миколаївської.
Російські окупанти двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль — портова та зернова інфраструктура на півдні області, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Він зазначив, що внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Там виниклі пожежі, які швидко загасили співробітники ДСНС.
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