ЗСУ знищили 13 «Шахедів», ще частина атакувала портову інфраструктуру Одещини

ЗСУ знищили 13 «Шахедів», ще частина атакувала портову інфраструктуру Одещини
У ніч проти 16 серпня російсько-окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Росіяни запускали «Шахеди» у кілька хвиль із південно-східного напрямку (російське місто Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда).

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 10 ворожих дронів у межах Одеської області та ще два — Миколаївської.

Російські окупанти двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль — портова та зернова інфраструктура на півдні області, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Там виниклі пожежі, які швидко загасили співробітники ДСНС.

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Теги: Одещина
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