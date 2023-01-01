ЗСУ звільнили Урожайне





Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Телеграмі.



«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.



Нагадаємо, вранці 16 серпня Генеральний штаб ЗСУ доповів про ситуацію на усіх напрямках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області.Про це заступниця міністра оборони Україниповідомила у Телеграмі.«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.Нагадаємо, вранці 16 серпня

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