ЗСУ звільнили Урожайне

ЗСУ звільнили Урожайне
Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Телеграмі.

«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.

Нагадаємо, вранці 16 серпня Генеральний штаб ЗСУ доповів про ситуацію на усіх напрямках.


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Теги: Урожайне
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