ЗСУ звільнили Урожайне
Сьогодні, 09:05
Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Телеграмі.
«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.
Нагадаємо, вранці 16 серпня Генеральний штаб ЗСУ доповів про ситуацію на усіх напрямках.
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Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Телеграмі.
«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.
Нагадаємо, вранці 16 серпня Генеральний штаб ЗСУ доповів про ситуацію на усіх напрямках.
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