Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося приблизно 30 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби, 15 серпня, відбулося приблизно 30 бойових зіткнень. Росіяни атакували Україну дронами, із реактивних систем залпового вогню, здійснювали авіаційні удари.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Цієї ночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.Протягом минулої доби окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу «Калібр». ЗСУ збили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр».Крім цього, бійці зафіксували щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях.Загалом протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних, зокрема діти. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.росіяни завдали авіаударів у районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.росіяни вели марні наступи в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Вони завдали авіаударів у районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області.Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали три населені пункти на Харківщині.окупанти завдали авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артобстрілів зазнали два населені пункти Донецької області.противник завдав авіаударів у районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької області.ворог марно наступав у районі південніше Авдіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаударів у районах Авдіївки та Невельського. Артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів на Донеччині.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.росіяни здійснили марні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Вони завдали авіаударів у районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.ворог завдав авіаударів у районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 25 населених пунктів.противник завдав авіаударів у районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артобстрілів ворога зазнали чотири населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих