У Мінсоцполітики повідомили, у кого з українців можуть забрати субсидію
Сьогодні, 08:18
Субсидія надається малозабезпеченим верствам населення. Ця пільга призначена для допомоги з оплатою комунальних, проте розраховувати на цю виплату зможуть не всі.
Чому забирають субсидії
У Мінсоцполітики повідомили, що відтепер перевірка заяв на отримання субсидії буде ще докладнішою. Моніторинг виявив, що близько 10% українців отримали пільги завдяки незаконним махінаціям.
У потенційних та чинних одержувачів перевірятимуть такі дані:
• реквізити документів;
• зареєстровані транспортні засоби;
• джерела доходу, у тому числі соціальні виплати;
• митне оформлення транспорту, його складових;
• бюджетні рахунки, нарахування штрафів.
Якщо порушення виявляють, виплати припиняються або не надаються.
Хто залишиться без субсидії
Уряд запровадив чіткі категорії населення, якому скасують виплати:
• якщо особи мають борги за комунальні більше ніж 680 гривень;
коли площа квартири перевищує 130 метрів квадратних або будинок – 230 метрів квадратних;
• у сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років;
• якщо член родини не платить ЄСВ більше 3 місяців;
• коли за останні пів року член сім'ї придбав майна більше ніж на 50 тисяч гривень;
• якщо в сім'ї хтось має депозит більш ніж 100 тисяч гривень;
• в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;
• у сім'ї є два авто, яким більше 15 років;
працюючий член родини отримує менше мінімального розміру виплат.
Хто має право на пільги
Субсидії надаються малозабезпеченим верствам населення. Щоб оформити пільги, зверніться в Управління соціального захисту у вашому регіоні:
1. Складіть заяву за зразком.
2. Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення тут.
3. Додайте документ, що засвідчує право власності на визначене житло або ж договір оренди.
4. Якщо у вас є право на додаткові пільги, додайте документи про це.
Зауважимо, що після розгляду заяви, вам автоматично нарахуються пільги. Середній розмір субсидії зараз 350 – 400 гривень.
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Чому забирають субсидії
У Мінсоцполітики повідомили, що відтепер перевірка заяв на отримання субсидії буде ще докладнішою. Моніторинг виявив, що близько 10% українців отримали пільги завдяки незаконним махінаціям.
У потенційних та чинних одержувачів перевірятимуть такі дані:
• реквізити документів;
• зареєстровані транспортні засоби;
• джерела доходу, у тому числі соціальні виплати;
• митне оформлення транспорту, його складових;
• бюджетні рахунки, нарахування штрафів.
Якщо порушення виявляють, виплати припиняються або не надаються.
Хто залишиться без субсидії
Уряд запровадив чіткі категорії населення, якому скасують виплати:
• якщо особи мають борги за комунальні більше ніж 680 гривень;
коли площа квартири перевищує 130 метрів квадратних або будинок – 230 метрів квадратних;
• у сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років;
• якщо член родини не платить ЄСВ більше 3 місяців;
• коли за останні пів року член сім'ї придбав майна більше ніж на 50 тисяч гривень;
• якщо в сім'ї хтось має депозит більш ніж 100 тисяч гривень;
• в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;
• у сім'ї є два авто, яким більше 15 років;
працюючий член родини отримує менше мінімального розміру виплат.
Хто має право на пільги
Субсидії надаються малозабезпеченим верствам населення. Щоб оформити пільги, зверніться в Управління соціального захисту у вашому регіоні:
1. Складіть заяву за зразком.
2. Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення тут.
3. Додайте документ, що засвідчує право власності на визначене житло або ж договір оренди.
4. Якщо у вас є право на додаткові пільги, додайте документи про це.
Зауважимо, що після розгляду заяви, вам автоматично нарахуються пільги. Середній розмір субсидії зараз 350 – 400 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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