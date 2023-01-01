У Мінсоцполітики повідомили, у кого з українців можуть забрати субсидію





Чому забирають субсидії



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У потенційних та чинних одержувачів перевірятимуть такі дані:



• реквізити документів;

• зареєстровані транспортні засоби;

• джерела доходу, у тому числі соціальні виплати;

• митне оформлення транспорту, його складових;

• бюджетні рахунки, нарахування штрафів.



Якщо порушення виявляють, виплати припиняються або не надаються.



Хто залишиться без субсидії



Уряд запровадив чіткі категорії населення, якому скасують виплати:



• якщо особи мають борги за комунальні більше ніж 680 гривень;

коли площа квартири перевищує 130 метрів квадратних або будинок – 230 метрів квадратних;

• у сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років;

• якщо член родини не платить ЄСВ більше 3 місяців;

• коли за останні пів року член сім'ї придбав майна більше ніж на 50 тисяч гривень;

• якщо в сім'ї хтось має депозит більш ніж 100 тисяч гривень;

• в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;

• у сім'ї є два авто, яким більше 15 років;

працюючий член родини отримує менше мінімального розміру виплат.



Хто має право на пільги



Субсидії надаються малозабезпеченим верствам населення. Щоб оформити пільги, зверніться в Управління соціального захисту у вашому регіоні:



1. Складіть заяву за зразком.

2. Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення тут.

3. Додайте документ, що засвідчує право власності на визначене житло або ж договір оренди.

4. Якщо у вас є право на додаткові пільги, додайте документи про це.



Зауважимо, що після розгляду заяви, вам автоматично нарахуються пільги. Середній розмір субсидії зараз 350 – 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Субсидія надається малозабезпеченим верствам населення. Ця пільга призначена для допомоги з оплатою комунальних, проте розраховувати на цю виплату зможуть не всі. Мінсоцполітики повідомили, що відтепер перевірка заяв на отримання субсидії буде ще докладнішою. Моніторинг виявив, що близько 10% українців отримали пільги завдяки незаконним махінаціям.У потенційних та чинних одержувачів перевірятимуть такі дані:• реквізити документів;• зареєстровані транспортні засоби;• джерела доходу, у тому числі соціальні виплати;• митне оформлення транспорту, його складових;• бюджетні рахунки, нарахування штрафів.Якщо порушення виявляють, виплати припиняються або не надаються.Уряд запровадив чіткі категорії населення, якому скасують виплати:• якщо особи мають борги за комунальні більше ніж 680 гривень;коли площа квартири перевищує 130 метрів квадратних або будинок – 230 метрів квадратних;• у сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років;• якщо член родини не платить ЄСВ більше 3 місяців;• коли за останні пів року член сім'ї придбав майна більше ніж на 50 тисяч гривень;• якщо в сім'ї хтось має депозит більш ніж 100 тисяч гривень;• в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;• у сім'ї є два авто, яким більше 15 років;працюючий член родини отримує менше мінімального розміру виплат.Субсидії надаються малозабезпеченим верствам населення. Щоб оформити пільги, зверніться в Управління соціального захисту у вашому регіоні:1. Складіть заяву за2. Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення тут.3. Додайте документ, що засвідчує право власності на визначене житло або ж договір оренди.4. Якщо у вас є право на додаткові пільги, додайте документи про це.Зауважимо, що після розгляду заяви, вам автоматично нарахуються пільги. Середній розмір субсидії зараз 350 – 400 гривень.

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