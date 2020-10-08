У Луцьку померла молода стоматологиня

Ольга Василівна Волинець.



Про це у соцмережі Олена Марчук, пише



«Така світла людина, щира, добра. Завжди привітна і усміхнена, мої діти ніколи не боялись стоматолога, завжди бігли до тьоті Олі і без страху сідали у крісло для лікування. Молода мама, чудовий фахівець своєї справи. Господи, дай рідним сили і терпіння пережити це страшне і невиправне горе», – ділиться спогадами лучанка.



На офіційній сторінці







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої. Світла пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пішла із життя молода лікарка-стоматологиня у ЛуцькуПро це у соцмережі повідомила пацієнтка медички, пише ВСН «Така світла людина, щира, добра. Завжди привітна і усміхнена, мої діти ніколи не боялись стоматолога, завжди бігли до тьоті Олі і без страху сідали у крісло для лікування. Молода мама, чудовий фахівець своєї справи. Господи, дай рідним сили і терпіння пережити це страшне і невиправне горе», – ділиться спогадами лучанка.На офіційній сторінці Сімейної стоматології Волинців повідомили, що чин відспівування відбудеться 16 серпня у храмі Святого апостола Филипа о 10:30, поховання – о 12:00 на кладовищі в Гаразджі.

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