У Луцьку померла молода стоматологиня

У Луцьку померла молода стоматологиня
Пішла із життя молода лікарка-стоматологиня у Луцьку Ольга Василівна Волинець.

Про це у соцмережі повідомила пацієнтка медички Олена Марчук, пише ВСН.

«Така світла людина, щира, добра. Завжди привітна і усміхнена, мої діти ніколи не боялись стоматолога, завжди бігли до тьоті Олі і без страху сідали у крісло для лікування. Молода мама, чудовий фахівець своєї справи. Господи, дай рідним сили і терпіння пережити це страшне і невиправне горе», – ділиться спогадами лучанка.

На офіційній сторінці Сімейної стоматології Волинців повідомили, що чин відспівування відбудеться 16 серпня у храмі Святого апостола Филипа о 10:30, поховання – о 12:00 на кладовищі в Гаразджі.

У Луцьку померла молода стоматологиня


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої. Світла пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ольга Волинець, смерть, стоматолог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку померла молода стоматологиня
Сьогодні, 06:00
Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону «вагнерівцями»
Сьогодні, 04:47
Депутати хочуть легалізувати порнографію в Україні: деталі гучного законопроєкту
Сьогодні, 03:13
У Польщі втопився 28-річний українець
Сьогодні, 02:02
Патрульні Львова показали перші хвилини після «прильоту» по місту
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
У Києві жінка померла на прийомі у стоматолога: лікарю повідомили про підозру У Києві жінка померла на прийомі у стоматолога: лікарю повідомили про підозру
08 жовтень, 2020, 13:02
На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина
02 липень, 2019, 18:30
У Києві жінка померла на прийомі в стоматолога У Києві жінка померла на прийомі в стоматолога
02 серпень, 2018, 16:10
У Маріуполі дворічний хлопчик помер на прийомі стоматолога У Маріуполі дворічний хлопчик помер на прийомі стоматолога
23 липень, 2017, 04:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку померла молода стоматологиня
Сьогодні, 06:00
 0
Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону «вагнерівцями»
Сьогодні, 04:47
 0
Депутати хочуть легалізувати порнографію в Україні: деталі гучного законопроєкту
Сьогодні, 03:13
 0
У Польщі втопився 28-річний українець
Сьогодні, 02:02
 0
Патрульні Львова показали перші хвилини після «прильоту» по місту
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8