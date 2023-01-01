Лучани почали скаржитися на гарячу лінію через зачинені укриття





Як розповів Юрій Кирилюк, повідомлення надходили з різних мікрорайонів міста.



Одне із укриттів було зачинене на проспекті Соборності.



"Я сьогодні з ними (ОСББ — ред.) спілкувався, там відбулось те, що чергова не почула дзвінка, сигнал на мобільний їй не прийшов. Хоча там і сирена поруч, але жінка не почула і відкрила, вже люди стукали і була вже критична ситуація, вже ті ракети падали", — сказав Кирилюк.



Зі слів начальника міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, також укриття було зачинене у будинку на проспекті Молоді, 4. "Ми будемо працювати з керівництвом ОСББ, щоб не нехтували і відкривали", — додав посадовець.







Одна із тих, хто не зміг під час ракетної атаки потрапити в укриття — лучанка Алла Сухоносова. Жінка мешкає в Привокзальному районі. Каже: пішла в укриття, яке розташоване в паркінгу сусіднього житлового комплексу.



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"З вулиці не можна зайти, якщо двері в парковку відкриті, то можна. Раніше можна було сходинками зайти, тепер вони теж їх закривають. Чужим, як то кажуть, вхід заборонено", — говорить жінка.



Перелік та адреси усіх укриттів Луцької громади є на сайті міської ради, — зазначив Юрій Кирилюк, — під час повітряної тривоги туди може потрапити будь-хто. Де зберігаються ключі та як їх відчинити — мешканці кожного будинку чи ОСББ вирішують самостійно.



Усього у Луцькій громаді сто одне сховище і протирадіаційне укриття, й 725 – найпростіших, які розташовані у підвалах будинків, навчальних закладів, культових споруд.



Зі слів начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, міськради зараз працюють над тим, аби три паркінги нових житлових комплексів внести до переліку сховищ.

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