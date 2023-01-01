«Ключ в ОСББ»: у Луцьку під час тривоги – зачинені укриття. ВЛАСНИЙ ДОСВІД





Далі – розповідь журналістки.



7 червня, 11:29. Їду в маршрутці на Завокзальний район. Саме в цей час у Луцьку та громаді оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють про зліт винищувачів, а трешові Телеграм-канали рекламують радар. Я не буду казати, що спускаюсь в укриття під час кожної тривоги, але МіГи і чужий район до того підштовхнули.



Іду вулицею Кравчука з надією побачити напис «укриття», але не щастить. Далі нервово згадую крайні новини і гуглю



– Перепрошую, підкажіть, будь ласка, де найближче укриття?

– Дєвушка, я не знаю. А тривога зараз, да?



Пощастило з п’ятого разу. Дідусь скерував до найближчого магазину 7/23, мовляв, у них на дверях висить перелік адрес. Щоправда, до нього ще треба дійти. Зауважу, що тривога триває вже 10 хвилин.



Цей момент таки настав. Найближчі укриття за адресами вул. Зацепи, 8, 10, 12. Спершу тішусь, але за кілька секунд розумію, що номери цих будинків теж доведеться шукати. Нагадаю: для мене цей район – чужий.



Для тих, хто в танку, як і я: вулиця Зацепи простягається від Конякіна до Кравчука і з’єднує їх між собою зигзагом.



Я нарешті дійшла до пункту призначення.



У заголовку був спойлер: майже всі укриття у житлових будинках – зачинені



Зазначу, що тривога триває вже 15 хвилин. А як зауважив днями речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, від сигналу тривоги до підльоту ракет можуть бути лічені хвилини.







Але я не впадаю у відчай і заглядаю у всі підвали, де зверху є напис «укриття». Енна спроба і успіх таки є. Ну, принаймні тут двері зачинені не на замок, а палкою. Додам, що в середині умови доволі притомні. Можна видихнути.



О 12:04 – відбій тривоги, але «перевірку» надумала продовжити. Днями наш читач Василь написав, аби перевірили укриття на проспекті Соборності, 24.



«Куди тільки не зверталися – і в поліцію, і в міську раду, і до депутатів, а реагування ніякого», – коментує Василь.



На Соборності – ситуація, ймовірно, така ж. Кілька опитаних мною людей зазначили, що ключ від укриття в голови ОСББ, а чи було воно відчинене під час останньої тривоги – вагаються.



– Я вам чесно скажу, востаннє спускалась в укриття хіба на початку повномасштабної. Але це не відміняє того, що укриття повинні бути відчинені цілодобово. Я розумію логіку відповідального <за відчинене укриття>. Здається, якщо ніхто не ходить, то нащо відчиняти. Але це не так! А як станеться таке, як у Києві? – каже лучанка.



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Утім, за словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрія Кирилюка, укриття повинні бути відчинені лише під час тривоги.



– Укриття мають мати безперешкодний доступ тільки під час повітряної тривоги. Після відбою люди виходять – укриття зачиняють. Щоби лишати їх постійно відчиненими, повинна бути цілодобова охорона, – пояснює Кирилюк.



Пан Юрій також додав, що особисто виїжджає на перевірки під час нічних тривог. І запевняє: укриття, які облаштовані, наприклад, у закладах освіти чи інших установах, вночі відкривають.



Куди звертатися, якщо укриття зачинені



Я телефонувала у відділ комунікацій «15-80». Далі мене скерували до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцькради (72-00-87). Тут обіцяють на скаргу відреагувати.



Окрім номерів вище, можна телефонувати за номером 101. Рятувальники мають забезпечити вільний доступ до сховища. Наприклад, зрізати замок.



Інша річ – укриття в житлових будинках. Тут, каже Юрій Кирилюк, проблеми є.



– По-перше, як ви кажете, голова ОСББ чи будь-хто інший відповідальний за безперешкодний доступ до укриття, не відчиняє його. По-друге, мешканці під’їзду не хочуть пускати в своє укриття чужих людей. У нас запланована зустріч з головами ОСББ. Це треба вирішити, – стверджує Кирилюк.



Хто і яку відповідальність несе за зачинене укриття



Відповідальність за укриття несе балансоутримувач (власник або юридична особа, яка за договором утримує на балансі відповідне майно – ред.). Він визначає коменданта та відповідальних осіб, які повинні відчиняти в режимі 24/7 сховище під час повітряної тривоги й надавати вільний доступ.



У випадку невиконання обов’язків передбачена адміністративна відповідальність – штраф розміром майже 1500 гривень.



Якщо ж зачинене укриття призвело до страшних наслідків – загибелі людей – поліція, найімовірніше, розпочне за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.



Ольга ВОЗНЯК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хочемо підкреслити, що перевіряти укриття під час повітряної тривоги наші журналісти попередньо не планували. Влаштувати експеримент – змусила ситуація.7 червня, 11:29. Їду в маршрутці на Завокзальний район. Саме в цей час у Луцьку та громаді оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють про зліт винищувачів, а трешові Телеграм-канали рекламують радар. Я не буду казати, що спускаюсь в укриття під час кожної тривоги, але МіГи і чужий район до того підштовхнули.Іду вулицею Кравчука з надією побачити напис «укриття», але не щастить. Далі нервово згадую крайні новини і гуглю список укриттів . Потрібну вулицю не знаходжу, тож іду питати перехожих. Чи то мені здалося, чи ні, але люди питанню про захисні споруди дивуються. Зазначу, що журналісткою я не представлялась і укриття шукала щиро. Діалоги чотири були приблизно однаковими:Пощастило з п’ятого разу. Дідусь скерував до найближчого магазину 7/23, мовляв, у них на дверях висить перелік адрес. Щоправда, до нього ще треба дійти. Зауважу, що тривога триває вже 10 хвилин.Цей момент таки настав. Найближчі укриття за адресами вул. Зацепи, 8, 10, 12. Спершу тішусь, але за кілька секунд розумію, що номери цих будинків теж доведеться шукати. Нагадаю: для мене цей район – чужий.Для тих, хто в танку, як і я: вулиця Зацепи простягається від Конякіна до Кравчука і з’єднує їх між собою зигзагом.Я нарешті дійшла до пункту призначення.Зазначу, що тривога триває вже 15 хвилин. А як зауважив днями речник Повітряних Сил, від сигналу тривоги до підльоту ракет можуть бути лічені хвилини.Але я не впадаю у відчай і заглядаю у всі підвали, де зверху є напис «укриття». Енна спроба і успіх таки є. Ну, принаймні тут двері зачинені не на замок, а палкою. Додам, що в середині умови доволі притомні. Можна видихнути.О 12:04 – відбій тривоги, але «перевірку» надумала продовжити. Днями наш читачнаписав, аби перевірили укриття на проспекті Соборності, 24.«Куди тільки не зверталися – і в поліцію, і в міську раду, і до депутатів, а реагування ніякого», – коментує Василь.На Соборності – ситуація, ймовірно, така ж. Кілька опитаних мною людей зазначили, що ключ від укриття в голови ОСББ, а чи було воно відчинене під час останньої тривоги – вагаються.– каже лучанка.Утім, за словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради, укриття повинні бути відчинені лише під час тривоги.– пояснює Кирилюк.Пан Юрій також додав, що особисто виїжджає на перевірки під час нічних тривог. І запевняє: укриття, які облаштовані, наприклад, у закладах освіти чи інших установах, вночі відкривають.Я телефонувала у відділ комунікацій. Далі мене скерували до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцькради. Тут обіцяють на скаргу відреагувати.Окрім номерів вище, можна телефонувати за номером 101. Рятувальники мають забезпечити вільний доступ до сховища. Наприклад, зрізати замок.Інша річ – укриття в житлових будинках. Тут, каже Юрій Кирилюк, проблеми є.– стверджує Кирилюк.Відповідальність за укриття несе балансоутримувач. Він визначає коменданта та відповідальних осіб, які повинні відчиняти в режимі 24/7 сховище під час повітряної тривоги й надавати вільний доступ.У випадку невиконання обов’язків передбачена адміністративна відповідальність – штраф розміром майже 1500 гривень.Якщо ж зачинене укриття призвело до страшних наслідків – загибелі людей – поліція, найімовірніше, розпочне за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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