За вбивство рідного брата волинянин отримав вісім років тюрми





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Ворокомле винуватим в умисному вбивстві.



Удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у груди на два роки старшого рідного брата.



Потерпілий помер.



Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою. Згідно з вироком суду, наступних вісім років він відбуватиме покарання за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вісім років позбавлення волі отримав волинянин, який убив рідного брата Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Ворокомле винуватим в умисному вбивстві.Удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у груди на два роки старшого рідного брата.Потерпілий помер.Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою. Згідно з вироком суду, наступних вісім років він відбуватиме покарання за ґратами.

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