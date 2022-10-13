За вбивство рідного брата волинянин отримав вісім років тюрми

За вбивство рідного брата волинянин отримав вісім років тюрми
Вісім років позбавлення волі отримав волинянин, який убив рідного брата.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Ворокомле винуватим в умисному вбивстві.

Удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у груди на два роки старшого рідного брата.

Потерпілий помер.

Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою. Згідно з вироком суду, наступних вісім років він відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: Волинянин, вбивство, брат, прокуратура
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