За вбивство рідного брата волинянин отримав вісім років тюрми
Сьогодні, 12:55
Вісім років позбавлення волі отримав волинянин, який убив рідного брата.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Ворокомле винуватим в умисному вбивстві.
Удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у груди на два роки старшого рідного брата.
Потерпілий помер.
Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою. Згідно з вироком суду, наступних вісім років він відбуватиме покарання за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Ворокомле винуватим в умисному вбивстві.
Удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у груди на два роки старшого рідного брата.
Потерпілий помер.
Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою. Згідно з вироком суду, наступних вісім років він відбуватиме покарання за ґратами.
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