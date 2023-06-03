Поліція досі розшукує 89-річного чоловіка з Луцька, який пішов з дому і не повернувся

Олександра Ясінського.



Про це інформує поліція Волинської області.



Ясінський Олександр Маркович, 19 серпня 1933 р. н., житель Луцька,



Громадянам, яким відома інформація про зниклого чоловіка, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські продовжують пошуки 89-річного лучанинаПро це інформує поліція Волинської області.Ясінський Олександр Маркович, 19 серпня 1933 р. н., житель Луцька, 3.06.2023 року близько 15 год. 30 хв. пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.Громадянам, яким відома інформація про зниклого чоловіка, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102.

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