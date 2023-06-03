Поліція досі розшукує 89-річного чоловіка з Луцька, який пішов з дому і не повернувся

Поліція досі розшукує 89-річного чоловіка з Луцька, який пішов з дому і не повернувся
Поліцейські продовжують пошуки 89-річного лучанина Олександра Ясінського.

Про це інформує поліція Волинської області.

Ясінський Олександр Маркович, 19 серпня 1933 р. н., житель Луцька, 3.06.2023 року близько 15 год. 30 хв. пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Громадянам, яким відома інформація про зниклого чоловіка, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102.

Поліція досі розшукує 89-річного чоловіка з Луцька, який пішов з дому і не повернувся

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Теги: розшук, чоловік, Луцький район
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