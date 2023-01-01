Місяць тому вийшов з тюрми: 19-річний лучанин обікрав будинок на 70 тисяч

Волинські поліцейські оперативно встановили крадія електроінструментів на понад 70 тисяч гривень з новобудови.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.19-річний зловмисник лише місяць тому вийшов із місць позбавлення волі, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасово тримання.Про крадіжку приладів повідомив власник будинку у селі Липини. Злочин було вчинено в період з 6 по 7 червня. Крадій проник у приміщення через незачинене вікно й виніс звідти 11 електроінструментів різної вартості. Загалом сума збитків сягнула понад 70 тисяч гривень.Завдяки злагодженим оперативним діям правоохоронців, ретельному збору слідової інформації, зловмисника встановили вже за дві години після надходження звернення потерпілого. Ним виявився 19-річний лучанин, який нещодавно відбував покарання за скоєння крадіжок. Частину викраденого він вже встиг збути у ломбард, іншу частину – вилучено.Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за ч.4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.