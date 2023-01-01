Останню дорогу встелили маками та півоніями: на Волині попрощалися із Героєм Василем Рудцем

Останню дорогу встелили маками та півоніями: на Волині попрощалися із Героєм Василем Рудцем
У Турійській громаді на Волині поховали 51-річного Героя Василя Рудця.

Про це повідомили у громаді.

"6 червня у стрій Небесного легіону став ще один наш земляк з села Дольськ Василь Володимирович Рудець. З перших днів повномасштабної війни він став на захист України. Останні бої прийняв на Донеччині. Лікарі намагалися врятувати життя воїну та невблаганна хвороба на 51 році життя обірвала його земну стежину", - йдеться у дописі.

Віддати данину шани захиснику і провести його в останню земну дорогу зійшлася родина, знайомі, односельчани, мешканці громади. По встеленій маками та півоніями дорозі військовослужбовці на плечах пронесли воїна вулицями рідного села до місця земного спочинку.

За душу воїна Василя піднеслася спільна молитва.

За військовою традицією на честь Героя пролунали гімн України і військовий салют.

Останню дорогу встелили маками та півоніями: на Волині попрощалися із Героєм Василем Рудцем


Останню дорогу встелили маками та півоніями: на Волині попрощалися із Героєм Василем Рудцем


Останню дорогу встелили маками та півоніями: на Волині попрощалися із Героєм Василем Рудцем


Останню дорогу встелили маками та півоніями: на Волині попрощалися із Героєм Василем Рудцем


Останню дорогу встелили маками та півоніями: на Волині попрощалися із Героєм Василем Рудцем

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Теги: війна, Росія, Україна
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