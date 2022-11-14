Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на майже 160 тисяч

Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на майже 160 тисяч
Непримітну за вагою, але вартісну за вмістом коробку виявили у ході повного митного огляду з перерахунком вантажних місць у мікроавтобусі волинянина. Ним перевізник в'їжджав в Україну через пункт пропуску "Устилуг".

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

При цьому, він задекларував збірний вантаж, який мав би складатися з ветеринарних вакцин, тестів та пакувального обладнання. У прихованій від митного контролю коробці містилися понад пів тисячі кліпс для рації та майже півтори тисячі упаковок для батарей KENWOOD. Загальна вартість товару оцінюється у майже 160 тисяч гривень.

Службовцями управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці складено протокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (подача неправдивих відомостей про кількість вантажних місць та найменування товару).
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на майже 160 тисяч

Її санкція передбачає конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення. Після закінчення провадження у справі, її передадуть на розгляд суду. До остаточного рішення у ній, товар тимчасово вилучений на склад митного органу.
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на майже 160 тисяч
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на майже 160 тисяч
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на майже 160 тисяч

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Теги: Волинська митниця, товар
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