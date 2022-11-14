Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти товару на майже 160 тисяч

Непримітну за вагою, але вартісну за вмістом коробку виявили у ході повного митного огляду з перерахунком вантажних місць у мікроавтобусі волинянина. Ним перевізник в'їжджав в Україну через пункт пропуску "Устилуг".Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.При цьому, він задекларував збірний вантаж, який мав би складатися з ветеринарних вакцин, тестів та пакувального обладнання. У прихованій від митного контролю коробці містилися понад пів тисячі кліпс для рації та майже півтори тисячі упаковок для батарей KENWOOD. Загальна вартість товару оцінюється у майже 160 тисяч гривень.Службовцями управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці складено протокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (подача неправдивих відомостей про кількість вантажних місць та найменування товару).Її санкція передбачає конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення. Після закінчення провадження у справі, її передадуть на розгляд суду. До остаточного рішення у ній, товар тимчасово вилучений на склад митного органу.