На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву Каховської ГЕС

На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву Каховської ГЕС
У селі Василівка на Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС загинув чоловік.

Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхета.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині.

"На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Ситуація на контролі", - йдеться в повідомленні.

Шайхета звернувся до місцевих мешканців, які потребують будь-якої допомоги, одразу телефонувати на 102. Та в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

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Теги: Каховська ГЕС, Миколаївщина
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