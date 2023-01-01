На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву Каховської ГЕС





Про це Сергій Шайхета.



Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині.



"На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Ситуація на контролі", - йдеться в повідомленні.



Шайхета звернувся до місцевих мешканців, які потребують будь-якої допомоги, одразу телефонувати на 102. Та в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Василівка на Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС загинув чоловік.Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської областіЧерез підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині."На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Ситуація на контролі", - йдеться в повідомленні.Шайхета звернувся до місцевих мешканців, які потребують будь-якої допомоги, одразу телефонувати на 102. Та в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

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