На Донеччині росіяни убили 4-річного хлопчика, його тата та дідуся

Серед убитих і поранених - діти: на Донеччині росія завдала 14 прицільних ударів по мирному населенню.Про це повідомляє Нацполіція України.З артилерії російські війська розстріляли житловий сектор. Вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9, 13 років і один дорослий поранені.Армія рф зосередила вогонь на 7 населених пунктах. Пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.Чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку - травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Торецьку.За допомогою поліції евакуйовано ще 345 людей.