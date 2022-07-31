На Донеччині росіяни убили 4-річного хлопчика, його тата та дідуся
Сьогодні, 13:30
Серед убитих і поранених - діти: на Донеччині росія завдала 14 прицільних ударів по мирному населенню.
Про це повідомляє Нацполіція України.
З артилерії російські війська розстріляли житловий сектор. Вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9, 13 років і один дорослий поранені.
Армія рф зосередила вогонь на 7 населених пунктах. Пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.
Чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку - травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Торецьку.
За допомогою поліції евакуйовано ще 345 людей.
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Про це повідомляє Нацполіція України.
З артилерії російські війська розстріляли житловий сектор. Вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9, 13 років і один дорослий поранені.
Армія рф зосередила вогонь на 7 населених пунктах. Пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.
Чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку - травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Торецьку.
За допомогою поліції евакуйовано ще 345 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На Донеччині росіяни убили 4-річного хлопчика, його тата та дідуся
Сьогодні, 13:30
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