На Донеччині росіяни убили 4-річного хлопчика, його тата та дідуся

На Донеччині росіяни убили 4-річного хлопчика, його тата та дідуся
Серед убитих і поранених - діти: на Донеччині росія завдала 14 прицільних ударів по мирному населенню.

Про це повідомляє Нацполіція України.

З артилерії російські війська розстріляли житловий сектор. Вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9, 13 років і один дорослий поранені.

Армія рф зосередила вогонь на 7 населених пунктах. Пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.

Чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку - травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Торецьку.

За допомогою поліції евакуйовано ще 345 людей.

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Теги: війна, Росія, Україна, Донеччина, вбили дитину
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