«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина





Про це повідомив чоловік загиблої, – інформує



«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – розповів киянин.



Його дружина загинула на вулиці в Деснянському районі Києва.



Як розповіли місцеві, уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини чоловіка, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, – усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.



У Гештабі ЗСУ повідомили, що Київщину атакували десятьма ракетами «Іскандер» – попередньо усі збили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві жінка загинула внаслідок падіння уламків ракети, бо не змогла потрапити в укриття. Воно було зачинене.Про це повідомив чоловік загиблої, – інформує Суспільне «Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – розповів киянин.Його дружина загинула на вулиці в Деснянському районі Києва.Як розповіли місцеві, уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини чоловіка, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, – усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.У Гештабі ЗСУ повідомили, що Київщину атакували десятьма ракетами «Іскандер» – попередньо усі збили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію