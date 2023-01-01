«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина
Сьогодні, 09:10
У Києві жінка загинула внаслідок падіння уламків ракети, бо не змогла потрапити в укриття. Воно було зачинене.
Про це повідомив чоловік загиблої, – інформує Суспільне.
«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – розповів киянин.
Його дружина загинула на вулиці в Деснянському районі Києва.
Як розповіли місцеві, уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини чоловіка, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, – усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.
У Гештабі ЗСУ повідомили, що Київщину атакували десятьма ракетами «Іскандер» – попередньо усі збили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив чоловік загиблої, – інформує Суспільне.
«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – розповів киянин.
Його дружина загинула на вулиці в Деснянському районі Києва.
Як розповіли місцеві, уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини чоловіка, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, – усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.
У Гештабі ЗСУ повідомили, що Київщину атакували десятьма ракетами «Іскандер» – попередньо усі збили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 1 червня
Сьогодні, 09:15
«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина
Сьогодні, 09:10
Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу, - Генштаб
Сьогодні, 08:50
У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина
Сьогодні, 08:40
Медіа