«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина

«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина
У Києві жінка загинула внаслідок падіння уламків ракети, бо не змогла потрапити в укриття. Воно було зачинене.

Про це повідомив чоловік загиблої, – інформує Суспільне.

«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – розповів киянин.

Його дружина загинула на вулиці в Деснянському районі Києва.

Як розповіли місцеві, уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини чоловіка, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, – усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.

У Гештабі ЗСУ повідомили, що Київщину атакували десятьма ракетами «Іскандер» – попередньо усі збили.


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Теги: укриття, Київ, ракетна атака, загиблі
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