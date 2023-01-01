Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу, - Генштаб

Розпочався 463 день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російська федерація продовжує вести свою агресію ціною великих втрат. Росія використовує тактику терору, щоб залякати мирних жителів України, наносить удари та обстрілює військові та цивільні цілі без розбору.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Вчора ввечері противник знову застосував ракети малої дальності «Іскандер» проти цивільної та критичної інфраструктури Київської області. За попередньою інформацією, 10 із 10-х ракет знищено ВПС України.Протягом доби 31 травня противник завдав 3 ракетних, 29 авіаційних ударів, 49 атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, атаки спричинили загибелі цивільних людей, пошкодили приватні житлові будинки ін.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою.Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на спробах повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Протягом доби 31 травня Сили оборони України відбили 21x ворожих атак.Волинська та Полісся сокири: змін та ознак формування наступальних угруповань не виявлено.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник продовжує підтримувати військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Впродовж доби 31 травня окупанти завдали авіаудару поблизу Плетенівки (Харківська область), обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка, Халаханівка (Чернігівська область), Середина-Буда, Прохрес, Фотовиж, Студенток, Хірки, Атинське, Шпиль, Ухроїди, Велика Писарівка (Сумська область), Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Хатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чухунівка, Амбарне, Григорівка (Харківська область).Куп'янська вісь: противник провів невдалі наступ на захід від Масютівки (Харківська область), в бік Новоселівського та Стельмахівки (Луганська область). Російські сили завдали авіаудару по околицях Кислівки та Котлярівки (Харківська область). Противник обстріляв з артилерії та мінометів Красне Перше, Фиголівку, Новомлинську, Западне, Масютівку, Кислівку, Берестове (Харківська область), Новоселівське (Луганська область).Вісь Лимана: противник провів наступальні операції на південь від Білогорівки, без успіху. Окупанти завдали авіаудари по околицях Терного та Сіверського (Донецька область). Невське, Білогорівка (Луганська область), Новосадове, Торське, Спірне (Донецька область) обстріляли з артилерії.Бахмутська вісь: противник протягом доби 31 травня провів невдалі наступ у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Передтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк (Донецька область).Вісь Авдіївки: противник не проводив жодних наступальних операцій. Російські сили завдали авіаудару в околицях Авдіївки. Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненке, Северне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське (Донецька область).Вісь Мар'їнка: українські захисники відбили всі атаки ворога в околицях міста Мар'їнка. Ворог також завдав авіаудару там. Під артилерійський обстріл потрапили Курахове, Максимілянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Поб'єда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка, Новомихайлівка (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог завдав авіаударів по околицях Вугледара та Пречистівки. Окупанти обстріляли населені пункти Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота-Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.Запорізька та херсонська сокири: противник тримається на обороні. Окупанти обстріляли населені пункти Времівка, Вільне поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка (Донецька область), Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське (Запорізька область), Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомись, Широка Балка (Херсонська область) іті з Херсону.Попри численні звернення МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар (Запорізька область) на військово-логістичну базу. Таким чином, окупанти використовують завод «Замовлення та трубопроводи» для ремонту військової техніки, а завод «Спецспоруд» та «Житлобудівельні роботи» перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.Протягом доби 31 травня Повітряні сили України завдали 15х авіаційних ударів по зосередженням військ та військової техніки противника, в тому числі 2х авіаційних ударів по зенітних ракетних системах.Українські захисники перехопили 5х розвідувальних БПЛА противника.Протягом доби 31 травня українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пост, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції