Сили оборони за минулу добу знищили майже півтисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:05
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 1 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 1.06.23 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3804 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6) од,
- артилерійських систем – 3474 (+14) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- ППО ‒ 333 (+0) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1107 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 458 (+4).
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Загальні бойові втрати противника станом на 1.06.23 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3804 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6) од,
- артилерійських систем – 3474 (+14) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- ППО ‒ 333 (+0) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1107 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 458 (+4).
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