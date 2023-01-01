Сили оборони за минулу добу знищили майже півтисячі російських окупантів





Загальні бойові втрати противника станом на 1.06.23 року орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3804 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6) од,

- артилерійських систем – 3474 (+14) од,

- РСЗВ – 575 (+0) од,

- ППО ‒ 333 (+0) од,

- літаків – 313 (+0) од,

- гелікоптерів – 298 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),

- крилаті ракети ‒ 1107 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,

- спеціальна техніка ‒ 458 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 1 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 1.06.23 року орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3804 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6) од,- артилерійських систем – 3474 (+14) од,- РСЗВ – 575 (+0) од,- ППО ‒ 333 (+0) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 298 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),- крилаті ракети ‒ 1107 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,- спеціальна техніка ‒ 458 (+4).

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