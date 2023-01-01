Сили оборони за минулу добу знищили майже півтисячі російських окупантів

Сили оборони за минулу добу знищили майже півтисячі російських окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 1 червня.

Загальні бойові втрати противника станом на 1.06.23 року орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3804 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6) од,
- артилерійських систем – 3474 (+14) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- ППО ‒ 333 (+0) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1107 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 458 (+4).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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