Курс валют у Луцьку 1 червня
Сьогодні, 09:15
1 червня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.45.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.32, а продають за – 40.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.32, а продають за – 40.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.
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