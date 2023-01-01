Курс валют у Луцьку 1 червня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.32, а продають за – 40.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 червня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.45.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.32, а продають за – 40.50.Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.

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