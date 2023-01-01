Серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка: подробиці ракетної атаки

Серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка: подробиці ракетної атаки
Троє людей, серед яких 9-річна дитина, загинули у результаті нічної атаки росіян 1 червня, ще 11 людей дістали поранення. Росіяни випустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

Про це повідомила поліція Києва.

"Внаслідок обстрілів окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 9-річною донькою (уточнена інформація, спершу поліція повідомляла про 11-річну загиблу дитину − ред.). Ще одинадцять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в дописі.

Також у кількох районах столиці пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Поліцейські документують наслідки ворожої атаки.

Вранці повітряні сили учинили, що російські війська випустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К". Зазначається, що усі 10 цілей збили.

Повітряні сили зазначили, що під час атаки балістичними та крилатими ракетами наземного базування є дуже мало часу на те, щоб сховатися в укриття.

Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

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Теги: Київ, ракетна атака, загиблі
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