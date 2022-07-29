Для запуску Луцької дитячої залізниці потрібно до 15 мільйонів гривень





Про це під час сесії міської ради 31 травня заявив директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль, - пише



Решта робіт, зі слів посадовця, пов'язані з благоустроєм території. Якого фінансування з міського бюджету потребуватиме ця залізниця надалі (після прийняття в комунальну власність – ред.), Борис Смаль не сказав. "Є оптимізм в тому, що ми будемо заробляти кошти", – додав посадовець.



Переговори щодо долі дитячої залізниці в Луцьку відновили



Наразі, сказав Борис Смаль, Луцька міська рада відновила переговори з Кабінетом міністрів України та правлінням "Укрзалізниці" щодо передачі до комунальної власності Луцької громади майнового комплексу дитячої залізниці.



"Насправді "Укрзалізниця" в умовах війни мала серйозні задачі, тому ці переговори були затримані. Два вагони, які раніше нам передавати не збиралися, бо залізниця мала на них свої плани, тепер нам передають. Фактично ми доукомплектовуємо комплекс ще двома вагонами", – каже посадовець.



Наступним етапом, додав Борис Смаль, стане рішення Кабміну про передачу майнового комплексу громаді.



Що входить до майнового комплексу Луцької дитячої залізниці



Загалом майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно, – розповідав у 2022-му Суспільному один із колишніх вихованців гуртка юних залізничників Владислав Корецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для запуску в робочий процес Луцької дитячої залізниці після прийняття у комунальну власність необхідно від п'яти до 15 мільйонів гривень.Про це під час сесії міської ради 31 травня заявив директор міського департаменту економічної політики, - пише Суспільне. Решта робіт, зі слів посадовця, пов'язані з благоустроєм території. Якого фінансування з міського бюджету потребуватиме ця залізниця надалі (після прийняття в комунальну власність – ред.), Борис Смаль не сказав. "Є оптимізм в тому, що ми будемо заробляти кошти", – додав посадовець.Наразі, сказав Борис Смаль, Луцька міська рада відновила переговори з Кабінетом міністрів України та правлінням "Укрзалізниці" щодо передачі до комунальної власності Луцької громади майнового комплексу дитячої залізниці."Насправді "Укрзалізниця" в умовах війни мала серйозні задачі, тому ці переговори були затримані. Два вагони, які раніше нам передавати не збиралися, бо залізниця мала на них свої плани, тепер нам передають. Фактично ми доукомплектовуємо комплекс ще двома вагонами", – каже посадовець.Наступним етапом, додав Борис Смаль, стане рішення Кабміну про передачу майнового комплексу громаді.Загалом майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно, – розповідав у 2022-му Суспільному один із колишніх вихованців гуртка юних залізничників

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію