У ДТП на Волині загинули троє військових та травмувався директор лісового коледжу. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці. У секторі комунікації поліції Волинської області цю інформацію журналістам видання підтвердили.



Відомо, що деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують працівники Державного бюро розслідувань.



У коментарі ВолиньPost прессекретарка територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель зазначила, що аварія сталася близько 19 години на в'їзді до села Згорани.



Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який їхав за кермом легкового автомобіля, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншою автівкою.



Унаслідок аварії водій-військовослужбовець та двоє його пасажирів – також військовослужбовців цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії.



Водій та пасажир іншої автівки з травмами потрапили до лікарні.



Розпочали кримінальне провадження за фактом правопорушення правил безпеки дорожнього руху ч.3 ст.286 ККУ. Проводять необхідні слідчі дії, а також призначили низку експертиз.



Як повідомляє



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 31 травня у селі Згорани, що у Ковельському районі, сталася смертельна аварія.Про церозповіли очевидці. У секторі комунікації поліції Волинської області цю інформацію журналістам видання підтвердили.Відомо, що деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують працівники Державного бюро розслідувань.У коментарі ВолиньPost прессекретарка територіального управління ДБР, розташованого у Львові,зазначила, що аварія сталася близько 19 години на в'їзді до села Згорани.Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який їхав за кермом легкового автомобіля, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншою автівкою.Унаслідок аварії водій-військовослужбовець та двоє його пасажирів – також військовослужбовців цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії.Водій та пасажир іншої автівки з травмами потрапили до лікарні.Розпочали кримінальне провадження за фактом правопорушення правил безпеки дорожнього руху ч.3 ст.286 ККУ. Проводять необхідні слідчі дії, а також призначили низку експертиз.Як повідомляє «Волинь Online» з власних джерел, автомобілем Honda CR-V керував директор Шацького лісового коледжу імені В.В. Сулька, якого госпіталізували до медичного закладу.

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