Зеленський приїхав у Молдову

Зеленський приїхав у Молдову
У четвер, 1 червня, до Молдови прибули близько 50 лідерів держав для участі в саміті європейського політичного товариства, який проходить вдруге.

Президент України Володимир Зеленський також приїхав у Молдову. Його зустріла президентка Майя Санду.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав президент у своєму телеграмі.

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Теги: Молдова, Зеленський, робочий візит
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