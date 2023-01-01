Зеленський приїхав у Молдову
Сьогодні, 09:50
У четвер, 1 червня, до Молдови прибули близько 50 лідерів держав для участі в саміті європейського політичного товариства, який проходить вдруге.
Президент України Володимир Зеленський також приїхав у Молдову. Його зустріла президентка Майя Санду.
"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав президент у своєму телеграмі.
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Президент України Володимир Зеленський також приїхав у Молдову. Його зустріла президентка Майя Санду.
"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав президент у своєму телеграмі.
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