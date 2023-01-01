Сектор військових поховань в Гаразджі біля Луцька: яким він буде





Про це розповів Веніамін Туз.



У конкурсі взяли участь 11 конкурсантів, з яких 10 травня журі обрало три конкурсні проєкти під час таємного голосування.



"Ці роботи є переможцями, але в подальшому фрагменти будуть використовуватимуться з кожного проєкту. Адже Луцька міська рада відчужила права на усі 11 робіт", – сказав Веніамін Туз.



Переможці конкурсу та їхні візуальні проєкти



Перше місце посів авторський колектив – Анна Ненько (Нововолинськ), Анна Осадча (Київ), Марія Малікова (Луцьк). Учасниці запропонували облаштувати монумент загиблим героям і місце покладання квітів, центральний меморіал, монумент, сквер, місце під щоглу з державним прапором, площу для урочистих заходів, хвойні дерева – тисову алею, місце для перепочинку та парковку для відвідувачів.



За задумом авторів, надмогильні плити міститимуть іменне гравіювання з портретом. Також до них буде прикріплений світильник та сонячна батарея для освітлення в темну пору доби.



Друге місце журі присвоїло архітектору Дмитру Улькіну з Києва. Земельна ділянка сектору військових поховань площею 1,28 гектара у його проєкті поділена на три зони.



Перша зона – це зона урочистих подій, церемоній та заходів. Друга зона – це зона поховань із пішохідними доріжками та зеленими насадженнями. Третя зона – це зона поховань навколо майданчика для урочистих заходів з вшанування пам'яті військових з високими званнями та місцевих героїв, чиї заслуги були оцінені вищим командуванням.



Головний майданчик для подій та заходів, вбачає автор, має бути округлої форми і складатися з меморіальної стіни висотою 4,25-6,05 метра. У стіні Дмитро Улькін пропонує зробити 25 арок, по одній на кожну область України.



Надмогильна споруда зроблена у формі обрізаної піраміди, зверху на якій влаштована арка з металевих чорних труб. У центрі арки – бетонний білий хрест. На трапеції виділене місце для написів і фотографії.



Третє місце отримав архітектор Олександр Підлубний зі Львова. У своєму проєкті автор розмістив адмінблок із вбиральнею, господарську зону, колумбарій, монумент, флагшток. Зона поховань складається з 16 квадратних парцелей.



Монумент – це обеліск з чорного граніту висотою 13,5 метра, розташований праворуч центрального входу. Вздовж центрального підходу до монумента знаходиться підпірна стінка з колумбарієм на 100 секцій. Надмогильна плита являє собою дві плити з світло-сірого граніту. Зверху на надгробку вирізьблений волинський хрест.



Зауваження та рекомендації журі



Журі рекомендувало у проєкті. який зайняв перше місце, прибрати дерева й стінове огородження території сектору військових поховань, використати більше традиційні надгробки у формі прямокутних плит або козацьких хрестів, а також зменшити помпезність і масштабність меморіального кладовища, прибрати нагромадження каменю та металу.



Переможцям конкурсу, які зайняли перше, друге й третє місця, рекомендували створити спільний проєкт. Як додав директор департаменту містобудування і земельних ресурсів Луцькради Веніамін Туз, реалізація займає багато часів і значного фінансування. Наступним етапом стане стадія розробки, де робочі проєкти об'єднуватимуть в загальну концепцію.



Як нагородили переможців



Як сказано в розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 24 травня, за результатами конкурсу трьом учасникам, які зайняли переможні місця, виділять сумарно 180 тисяч гривень премії.



1 місце – 80 тисяч гривень – авторський колектив: Анна Ненько (Нововолинськ), Анна Осадча (Київ), Марія Малікова (Луцьк);

2 місце – 60 тисяч гривень – Дмитро Улькін (Київ) ;

3 місце – 40 тисяч гривень – Олександр Підлубний (Львів).



Також 31 травня під час засідання 45-ї сесії Луцькради виділили 5 мільйонів гривень на реконструкцію Алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гаразджа і на встановлення пам'ятників загиблим героям.



Що відомо про конкурс на облаштування сектору військових поховань



13 липня 2022-го члени луцького виконкому затвердили нове Положення про Алею почесних поховань на кладовищі у Гаразджі. Документ передбачає, що на Алеї ховатимуть військових та працівників поліції, які проживали на території Луцької тергромади, або ж тут не менше п'яти років живе їхня сім'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У відкритому конкурсі на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа перше місце посів проєкт авторського колективу трьох архітекторок. Крім того, обрали ще двох переможців.Про це розповів Суспільному директор департаменту містобудування і земельних ресурсів ЛуцькрадиУ конкурсі взяли участь 11 конкурсантів, з яких 10 травня журі обрало три конкурсні проєкти під час таємного голосування."Ці роботи є переможцями, але в подальшому фрагменти будуть використовуватимуться з кожного проєкту. Адже Луцька міська рада відчужила права на усі 11 робіт", – сказав Веніамін Туз.Переможці конкурсу та їхні візуальні проєктиПерше місце посів авторський колектив –(Нововолинськ),(Київ),(Луцьк). Учасниці запропонували облаштувати монумент загиблим героям і місце покладання квітів, центральний меморіал, монумент, сквер, місце під щоглу з державним прапором, площу для урочистих заходів, хвойні дерева – тисову алею, місце для перепочинку та парковку для відвідувачів.За задумом авторів, надмогильні плити міститимуть іменне гравіювання з портретом. Також до них буде прикріплений світильник та сонячна батарея для освітлення в темну пору доби.Друге місце журі присвоїло архітекторуз Києва. Земельна ділянка сектору військових поховань площею 1,28 гектара у його проєкті поділена на три зони.Перша зона – це зона урочистих подій, церемоній та заходів. Друга зона – це зона поховань із пішохідними доріжками та зеленими насадженнями. Третя зона – це зона поховань навколо майданчика для урочистих заходів з вшанування пам'яті військових з високими званнями та місцевих героїв, чиї заслуги були оцінені вищим командуванням.Головний майданчик для подій та заходів, вбачає автор, має бути округлої форми і складатися з меморіальної стіни висотою 4,25-6,05 метра. У стіні Дмитро Улькін пропонує зробити 25 арок, по одній на кожну область України.Надмогильна споруда зроблена у формі обрізаної піраміди, зверху на якій влаштована арка з металевих чорних труб. У центрі арки – бетонний білий хрест. На трапеції виділене місце для написів і фотографії.Третє місце отримав архітекторзі Львова. У своєму проєкті автор розмістив адмінблок із вбиральнею, господарську зону, колумбарій, монумент, флагшток. Зона поховань складається з 16 квадратних парцелей.Монумент – це обеліск з чорного граніту висотою 13,5 метра, розташований праворуч центрального входу. Вздовж центрального підходу до монумента знаходиться підпірна стінка з колумбарієм на 100 секцій. Надмогильна плита являє собою дві плити з світло-сірого граніту. Зверху на надгробку вирізьблений волинський хрест.Журі рекомендувало у проєкті. який зайняв перше місце, прибрати дерева й стінове огородження території сектору військових поховань, використати більше традиційні надгробки у формі прямокутних плит або козацьких хрестів, а також зменшити помпезність і масштабність меморіального кладовища, прибрати нагромадження каменю та металу.Переможцям конкурсу, які зайняли перше, друге й третє місця, рекомендували створити спільний проєкт. Як додав директор департаменту містобудування і земельних ресурсів Луцькради Веніамін Туз, реалізація займає багато часів і значного фінансування. Наступним етапом стане стадія розробки, де робочі проєкти об'єднуватимуть в загальну концепцію.Як сказано в розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 24 травня, за результатами конкурсу трьом учасникам, які зайняли переможні місця, виділять сумарно 180 тисяч гривень премії.1 місце – 80 тисяч гривень – авторський колектив: Анна Ненько (Нововолинськ), Анна Осадча (Київ), Марія Малікова (Луцьк);2 місце – 60 тисяч гривень – Дмитро Улькін (Київ) ;3 місце – 40 тисяч гривень – Олександр Підлубний (Львів).Також 31 травня під час засідання 45-ї сесії Луцькради виділили 5 мільйонів гривень на реконструкцію Алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гаразджа і на встановлення пам'ятників загиблим героям.13 липня 2022-го члени луцького виконкому затвердили нове Положення про Алею почесних поховань на кладовищі у Гаразджі. Документ передбачає, що на Алеї ховатимуть військових та працівників поліції, які проживали на території Луцької тергромади, або ж тут не менше п'яти років живе їхня сім'я.

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