Розпочався період подачі показників газового лічильника





Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».



Насамперед, передавати вчасно показники лічильників важливо для самих споживачів, адже це – запорука точності у квитанціях за спожитий газ. На основі поданих вами показань постачальники здійснюють нарахування і формують рахунки за газ. Тож ви заплатите згідно з поданими даними.



АТ «Волиньгаз» для зручності клієнтів пропонує декілька онлайн-сервісів 104.ua. За допомогою них можна швидко передати показники лічильників або допомогти це зробити своїм рідним чи сусідам.



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Оплату за розподіл газу необхідно здійснювати до 20 числа кожного місяця. Вчасна оплата забезпечить належну роботу газорозподільної системи, її обслуговування та ремонт, цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та інших служб компанії.



«Волиньгаз» - оператор газорозподільних мереж на Волині. Цілодобово забезпечує безперебійну роботу газорозподільної системи області. Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» нагадує, що передати дані лічильника газу необхідно з 1 по 5 число кожного місяця.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Насамперед, передавати вчасно показники лічильників важливо для самих споживачів, адже це – запорука точності у квитанціях за спожитий газ. На основі поданих вами показань постачальники здійснюють нарахування і формують рахунки за газ. Тож ви заплатите згідно з поданими даними.АТ «Волиньгаз» для зручності клієнтів пропонує декілька онлайн-сервісів 104.ua. За допомогою них можна швидко передати показники лічильників або допомогти це зробити своїм рідним чи сусідам.• особистий кабінет – https://cutt.ly/iO9ZpbQ • мобільний додаток 104.ua:• для Android https://cutt.ly/0Jvd77E• для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V• чат-бот «7104ua» у Viber – www.viber.com/7104ua • чат-бот «7104ua» у Telegram – https://t.me/ua7104_bot • SMS на короткий номер 7104.Оплату за розподіл газу необхідно здійснювати до 20 числа кожного місяця. Вчасна оплата забезпечить належну роботу газорозподільної системи, її обслуговування та ремонт, цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та інших служб компанії.«Волиньгаз» - оператор газорозподільних мереж на Волині. Цілодобово забезпечує безперебійну роботу газорозподільної системи області. Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.

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