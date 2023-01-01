Ще одна категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни





Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в ефірі телеканалу «Київ», - пише



За словами адвоката, така категорія чоловіків має право на перетин кордону під час війни. Щоб здійснити виїзд за кордон, чоловікам потрібно мати з собою військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії, який підтверджує непридатність до служби за певних обставин, та закордонний паспорт.



У разі відмови вони можуть звернутися до суду із відповідною заявою та документами, що підтверджують їхнє зняття з військового обліку.



Хто з українців має право проходити військову службу лише добровільно:



- визнані в установленому порядку особи з інвалідністю;

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, - батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (тяжкі

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,

онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;усиновителі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі визнання чоловіка непридатним до служби його можуть зняти з військового обліку. Саме вони мають право на перетин кордону під час війни.Про це розповів адвокатв ефірі телеканалу «Київ», - пише ТСН За словами адвоката, така категорія чоловіків має право на перетин кордону під час війни. Щоб здійснити виїзд за кордон, чоловікам потрібно мати з собою військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії, який підтверджує непридатність до служби за певних обставин, та закордонний паспорт.У разі відмови вони можуть звернутися до суду із відповідною заявою та документами, що підтверджують їхнє зняття з військового обліку.Хто з українців має право проходити військову службу лише добровільно:- визнані в установленому порядку особи з інвалідністю;- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, - батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (тяжкіперинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;усиновителі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

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