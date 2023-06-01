Поліція допитує охоронця поліклініки у Києві, який не відкрив укриття під час повітряної тривоги

Поліція допитує охоронця поліклініки у Києві, який не відкрив укриття під час повітряної тривоги
У Києві поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховище під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє NV.

За словами мешканців сусідніх будинків, це не перший подібний випадок. За останній місяць охоронець поліклініки розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин.

УТОЧНЕННЯ:

Як повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді", охоронця медзакладу, де під час атаки росіян було закрите укриття, доставили до поліції для з’ясування обставин, оскільки він мав візуальні ознаки алкогольного сп’яніння, але жодну людину у цій справі наразі не затримано.

"Жодну особу не затримано. Одна особа (охоронець медзакладу, який мав візуальні ознаки алкогольного сп’яніння) був доставлений до поліції для з’ясування обставин. Зараз його повезли на освідування. Діям чоловіка буде надана правова оцінка, але спершу з’ясовуємо відповідальність з боку саме службових осіб цього медзакладу", - зазначила вона.

Нагадаємо, серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка: подробиці ракетної атаки.

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Теги: укриття, Київ, загиблі, охоронець, арешт
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