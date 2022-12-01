Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії

Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії
В «Ягодині» прикордонники виявили таблетки наркотичної та психотропної дії. Лікарські препарати учора, 31 травня, намагався незаконно ввезти в Україну 53-річний рівнянин - водій вантажного автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час огляду автівки спрацював службовий собака, натренований на пошук наркотичних речовин. Вантажівку прикордонники направили на поглиблену перевірку. В результаті якої серед вантажу було виявлено коробку з медичними препаратами. Там знаходилися й лікарські засоби, обіг яких суворо регламентований. Всього оглядова група знайшла 120 таблеток наркотичної дії "Tramadol" та 440 штук таблеток, що містять психотропні речовини.

Медикаменти встановленим порядком вилучили співробітники Нацполіції. Прикордонники ж направили компетентним органам повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».
Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії

Нагадуємо, що перевезення через кордон наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів здійснюється лише у визначеному законом порядку, а з переліком засобів можна ознайомитися у постанові КМУ №770 від 06.05.2000 року.
Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії
Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії
Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії
Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії

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Теги: Ягодин, таблетки, вантажівка, прикордонники
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