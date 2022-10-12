За державну зраду – 12 років тюрми: на Волині засудили чоловіка, який служив росії

За державну зраду – 12 років тюрми: на Волині засудили чоловіка, який служив росії
За державну зраду – 12 років позбавлення волі: на Волині засудили громадянина України, який служив росії.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 31-річного громадянина України винуватим у державній зраді – переході на бік ворога в період збройного конфлікту.

За даними слідства, уродженець Чернівецької області, проживаючи на території російської федерації, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил рф.

Таким чином громадянин України перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту, чим вчинив умисні дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.
За державну зраду – 12 років тюрми: на Волині засудили чоловіка, який служив росії

Затримали чоловіка на кордоні при поверненні в Україну.

Суд призначив ексвояку рф, який з травня 2022 року перебуває під вартою, покарання у виді 12 років позбавлення волі.

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Теги: Державна зрада, тюрма, росія, Волинь, прокуратура
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