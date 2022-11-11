Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць
Сьогодні, 12:20
Волинські сапери продовжують роботи з розмінування територій нашої держави, де велися активні бойові дії.
Про це повідомили в пресслужбі волинських рятувальників.
Група піротехніків Головного управління ДСНС України у Волинській області перебуває на Донеччині з 10 травня.
Вони замінили у роботі своїх колег, які працювали там від початку весни.
За неповний місяць робіт, станом на 1 червня, наші сапери вилучили 3677 боєприпасів теперішньої війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресслужбі волинських рятувальників.
Група піротехніків Головного управління ДСНС України у Волинській області перебуває на Донеччині з 10 травня.
Вони замінили у роботі своїх колег, які працювали там від початку весни.
За неповний місяць робіт, станом на 1 червня, наші сапери вилучили 3677 боєприпасів теперішньої війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць
Сьогодні, 12:20
Через «Ягодин» водій вантажівки намагався провезти таблетки наркотичної та психотропної дії
Сьогодні, 12:10
Поліція допитує охоронця поліклініки у Києві, який не відкрив укриття під час повітряної тривоги
Сьогодні, 11:35
Ще одна категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни
Сьогодні, 11:20
Медіа