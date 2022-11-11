Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць





Про це повідомили в пресслужбі волинських рятувальників.



Група піротехніків Головного управління ДСНС України у Волинській області перебуває на Донеччині з 10 травня.



Вони замінили у роботі своїх колег, які працювали там від початку весни.



За неповний місяць робіт, станом на 1 червня, наші сапери вилучили 3677 боєприпасів теперішньої війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські сапери продовжують роботи з розмінування територій нашої держави, де велися активні бойові дії.Про це повідомили в пресслужбі волинських рятувальників.Група піротехніків Головного управління ДСНС України у Волинській області перебуває на Донеччині з 10 травня.Вони замінили у роботі своїх колег, які працювали там від початку весни.За неповний місяць робіт, станом на 1 червня, наші сапери вилучили 3677 боєприпасів теперішньої війни.

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