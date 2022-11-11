Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць

Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць
Волинські сапери продовжують роботи з розмінування територій нашої держави, де велися активні бойові дії.

Про це повідомили в пресслужбі волинських рятувальників.

Група піротехніків Головного управління ДСНС України у Волинській області перебуває на Донеччині з 10 травня.

Вони замінили у роботі своїх колег, які працювали там від початку весни.

За неповний місяць робіт, станом на 1 червня, наші сапери вилучили 3677 боєприпасів теперішньої війни.

Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць

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Теги: ДСНС, Волинь, розмінування, Донеччина
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