Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку

Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку
Днями мережу сколихнула новина про «золоту» черешню, яку продають за 700, а то й за 2000 гривень.

Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирушили на Центральний ринок, аби перевірити, скільки коштує ягода там.

Щоправда, черешню за 700 гривень на Старому ринку ми не знайшли. Продавці кажуть: її купували одиниці, тож навіть не ризикували продавати імпортну.

Так дорого, кажуть, коштує іспанська черешня. Значно дешевша – азербайджанська.

«Азербайджанська коштує гривень 250, як і наша закарпатська. Але навряд її продають на луцьких ринках», – зазначає продавчиня Алла.

Якщо раніше черешню привозили з Мелітополя, то нині – лише із Закарпаття. Ціна на неї скрізь однакова – 250 гривень.

Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку
Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку


Продають також і волинську черешню – домашню. Втім, за словами однієї з покупчинь, домашня поки «нікакая».

Волинська ягода вартує від 100 гривень. Окремі продають за 200.

Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку


«Ціни на домашню черешню – такі ж, як і в минулому році. Це так зі всім домашнім. А от привезене, звісно, дорожче коштує. В мене домашня сьогодні – по 100 гривень, але ще вчора продавала за 130», – розповідає продавчиня Світлана.

Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку

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Теги: ціни, ринок, черешня, Луцьк, варте уваги
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