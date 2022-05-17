Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку
Сьогодні, 12:50
Днями мережу сколихнула новина про «золоту» черешню, яку продають за 700, а то й за 2000 гривень.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирушили на Центральний ринок, аби перевірити, скільки коштує ягода там.
Щоправда, черешню за 700 гривень на Старому ринку ми не знайшли. Продавці кажуть: її купували одиниці, тож навіть не ризикували продавати імпортну.
Так дорого, кажуть, коштує іспанська черешня. Значно дешевша – азербайджанська.
«Азербайджанська коштує гривень 250, як і наша закарпатська. Але навряд її продають на луцьких ринках», – зазначає продавчиня Алла.
Якщо раніше черешню привозили з Мелітополя, то нині – лише із Закарпаття. Ціна на неї скрізь однакова – 250 гривень.
Продають також і волинську черешню – домашню. Втім, за словами однієї з покупчинь, домашня поки «нікакая».
Волинська ягода вартує від 100 гривень. Окремі продають за 200.
«Ціни на домашню черешню – такі ж, як і в минулому році. Це так зі всім домашнім. А от привезене, звісно, дорожче коштує. В мене домашня сьогодні – по 100 гривень, але ще вчора продавала за 130», – розповідає продавчиня Світлана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирушили на Центральний ринок, аби перевірити, скільки коштує ягода там.
Щоправда, черешню за 700 гривень на Старому ринку ми не знайшли. Продавці кажуть: її купували одиниці, тож навіть не ризикували продавати імпортну.
Так дорого, кажуть, коштує іспанська черешня. Значно дешевша – азербайджанська.
«Азербайджанська коштує гривень 250, як і наша закарпатська. Але навряд її продають на луцьких ринках», – зазначає продавчиня Алла.
Якщо раніше черешню привозили з Мелітополя, то нині – лише із Закарпаття. Ціна на неї скрізь однакова – 250 гривень.
Продають також і волинську черешню – домашню. Втім, за словами однієї з покупчинь, домашня поки «нікакая».
Волинська ягода вартує від 100 гривень. Окремі продають за 200.
«Ціни на домашню черешню – такі ж, як і в минулому році. Це так зі всім домашнім. А от привезене, звісно, дорожче коштує. В мене домашня сьогодні – по 100 гривень, але ще вчора продавала за 130», – розповідає продавчиня Світлана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Син живе на Волині: інтерв'ю з москвичем, який воює за Україну
Сьогодні, 13:00
Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць
Сьогодні, 12:20
Медіа