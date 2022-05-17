Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку

Днями мережу сколихнула новина про «золоту» черешню, яку продають за 700, а то й за 2000 гривень.Журналістивирушили на Центральний ринок, аби перевірити, скільки коштує ягода там.Щоправда, черешню за 700 гривень на Старому ринку ми не знайшли. Продавці кажуть: її купували одиниці, тож навіть не ризикували продавати імпортну.Так дорого, кажуть, коштує іспанська черешня. Значно дешевша – азербайджанська.«Азербайджанська коштує гривень 250, як і наша закарпатська. Але навряд її продають на луцьких ринках», – зазначає продавчиняЯкщо раніше черешню привозили з Мелітополя, то нині – лише із Закарпаття. Ціна на неї скрізь однакова – 250 гривень.Продають також і волинську черешню – домашню. Втім, за словами однієї з покупчинь, домашня поки «нікакая».Волинська ягода вартує від 100 гривень. Окремі продають за 200.«Ціни на домашню черешню – такі ж, як і в минулому році. Це так зі всім домашнім. А от привезене, звісно, дорожче коштує. В мене домашня сьогодні – по 100 гривень, але ще вчора продавала за 130», – розповідає продавчиня