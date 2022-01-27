В ув`язнених виправної колонії на Волині вилучили заборонені предмети. ФОТО

В ув`язнених виправної колонії на Волині вилучили заборонені предмети. ФОТО
В ув'язнених Маневицької виправної колонії вилучили заборонені предмети.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Упродовж травня 2023 року двічі проведено загальні обшуки приміщень Маневицької виправної колонії, в яких утримуються засуджені.

Під час обшуків вилучили заборонені для користування ув’язненими предмети: 10 мобільних телефонів, планшетів та аксесуари до них, 15 колюче-ріжучих предметів, 40 л спиртовмісних речовин, інші заборонені речі.

Зауважимо, що у 2023 році органами обласної прокуратури з питань додержання режимних вимог та дотримання прав узятих під варту та засуджених осіб, які утримуються в установах ДКВС в області, внесено 17 вказівок, до передбаченої законом відповідальності притягнуто 15 службових осіб, скасовано 4 незаконних акти, звільнено з дисциплінарних ізоляторів трьох незаконно утримуваних у них вязнів.

Органи обласної прокуратури і в умовах особливого періоду постійно тримають на контролі стан додержання законодавства при виконанні та відбуванні громадянами кримінальних покарань у місцях несвободи, перекриття каналів надходження до них заборонених предметів.






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Теги: Волинь, Маневичі, колонія
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