В місті на Волині на фасаді ліцею відкрили меморіальні дошки загиблим Героям-випускникам

На фасаді Нововолинського ліцею №2 відкрили меморіальні дошки загиблим Героям-випускникам –таПро це повідомляють на сторінці Нововолинської міськради.«Ще недавно хлопці заходили в рідну школу, щоб згадати свої дитячі роки, поговорити з учнями, вчителями. А сьогодні вони дивляться на нас з небес. Тепер їхні посмішки з меморіальних дошок зустрічатимуть учнів на порозі школи. Щодня вони будуть нагадувати, яка велика жертва принесена за наше мирне небо. Найщиріші співчуття рідним. Хай пам'ять про Героїв живе вічно», – йдеться в дописі.