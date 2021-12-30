В місті на Волині на фасаді ліцею відкрили меморіальні дошки загиблим Героям-випускникам
Сьогодні, 13:35
На фасаді Нововолинського ліцею №2 відкрили меморіальні дошки загиблим Героям-випускникам – Сергію Панчишину, Назару Мазурку, Юрію Міхєєву та Артемію Голодюку.
Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міськради.
«Ще недавно хлопці заходили в рідну школу, щоб згадати свої дитячі роки, поговорити з учнями, вчителями. А сьогодні вони дивляться на нас з небес. Тепер їхні посмішки з меморіальних дошок зустрічатимуть учнів на порозі школи. Щодня вони будуть нагадувати, яка велика жертва принесена за наше мирне небо. Найщиріші співчуття рідним. Хай пам'ять про Героїв живе вічно», – йдеться в дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міськради.
«Ще недавно хлопці заходили в рідну школу, щоб згадати свої дитячі роки, поговорити з учнями, вчителями. А сьогодні вони дивляться на нас з небес. Тепер їхні посмішки з меморіальних дошок зустрічатимуть учнів на порозі школи. Щодня вони будуть нагадувати, яка велика жертва принесена за наше мирне небо. Найщиріші співчуття рідним. Хай пам'ять про Героїв живе вічно», – йдеться в дописі.
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