У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це



Як прокоментували в пресслужбі патрульної поліції, водійка автомобіля Toyota RAV 4 під час перестроювання не надала перевагу у русі автомобілю Honda Civic, який рухався у попутному напрямку.



У ДТП ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



На водійку автомобіля Toyota склали адмінматеріали за статтями 124 та 126 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 1 червня, на проспекті Перемоги зіткнулися два автомобілі – Toyota RAV 4 та Honda Civic. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як прокоментували в пресслужбі патрульної поліції, водійка автомобіля Toyota RAV 4 під час перестроювання не надала перевагу у русі автомобілю Honda Civic, який рухався у попутному напрямку.У ДТП ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На водійку автомобіля Toyota склали адмінматеріали за статтями 124 та 126 КУпАП.

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