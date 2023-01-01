У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 1 червня, на проспекті Перемоги зіткнулися два автомобілі – Toyota RAV 4 та Honda Civic. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як прокоментували в пресслужбі патрульної поліції, водійка автомобіля Toyota RAV 4 під час перестроювання не надала перевагу у русі автомобілю Honda Civic, який рухався у попутному напрямку.

У ДТП ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися два автомобілі. ФОТО

На водійку автомобіля Toyota склали адмінматеріали за статтями 124 та 126 КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП
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