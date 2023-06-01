На нічну атаку по Києву росія витратила до 17 млн доларів, – ЗМІ
Сьогодні, 14:16
Росія витратила до 17 мільйонів доларів на нічну ракетну атаку на Київ, внаслідок якої троє людей загинули.
Про це пише Українська правда з посиланням на медійний майданчик Сил оборони Military Media Center.
Росія випустила по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К" – усі збиті українською ППО. Одна ракета "Іскандер-М", за інформацією ЗМІ, коштує до 2 млн доларів США, вартість ракети "Іскандер-К" складає до 1 млн доларів США.
Таким чином, російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю витратили до 17 млн доларів.
У червні 2022 року видання Forbes оцінило вартість однієї ракети "Іскандер" у 3 млн доларів.
Вночі ворог застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. Силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.
Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.
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Про це пише Українська правда з посиланням на медійний майданчик Сил оборони Military Media Center.
Росія випустила по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К" – усі збиті українською ППО. Одна ракета "Іскандер-М", за інформацією ЗМІ, коштує до 2 млн доларів США, вартість ракети "Іскандер-К" складає до 1 млн доларів США.
Таким чином, російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю витратили до 17 млн доларів.
У червні 2022 року видання Forbes оцінило вартість однієї ракети "Іскандер" у 3 млн доларів.
Вночі ворог застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. Силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.
Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.
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